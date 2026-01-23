潭子區雅潭路人本改善進入最後階段
記者徐義雄／台中報導
「雅潭路」為潭子區與大雅區重要的聯絡幹道，串聯中山路、崇德路等多條主要道路，通行需求高；市府建設局投入一億萬元推動「台中市潭子區雅潭路一、二段（中山路至崇德路）道路、建置及人行道改善工程」。
一月二十六日至二月一日每天晚間八時至翌日上午七時，分段辦理夜間路面燙平工程。
建設局長陳大田表示，「台中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程」完成多項友善行人設施改善，包括優化十三處路口新設行人庇護島、整合路燈與交通號誌共桿設施，公設管線箱遷移、樹穴改善及新設無障礙斜坡道等，優化人行道總面積達一公頃。
工程進入最後階段，將辦理瀝青混凝土（AC）路面刨鋪改善作業，改善面積約二點六九公頃。
建設局指出，燙平工程採夜間施工，施工順序優先改善雅潭路一段(中山路至潭秀國中前)，最後進行雅潭路二段(北基加油站前至崇德路口)路面修繕。
若單側施工提前完成，將視現場狀況彈性調整開放時程，詳細施工期程如下，
一、雅潭路一、二段南側施工，一月二十六日潭秀國中前至雅潭路一段九十九巷；二十七日雅潭路一段九十九巷至中山路；二十八日崇德路至大豐路；二十
九日大豐路至北基加油站前。
二、雅潭路二段北側施工一月三十日北基加油站前至大豐路；一月三十一日大豐路至崇德路。二月一日崇德路路口。
