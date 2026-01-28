潭子大新路水管線汰換將完工 3980萬改善用水與道路品質

台中市潭子區大新路周邊老舊自來水幹管汰換工程進入最後階段，為提升供水穩定度與道路品質，台中市政府與台灣自來水公司共同投入約3,980萬元，辦理全長約3公里的老舊管線更新，並同步進行道路修復，工程預計於1月31日完成。建設局長陳大田表示，透過與自來水公司協力推動管線汰換，期望改善長期因管線老化可能衍生的水質不穩、水壓不足及漏水等問題，同時兼顧道路平整與行車安全，提升整體生活環境品質。

建設局指出，本案採分期、分段施工方式推進，目前已完成約2,345公尺管線汰換及相應道路修復作業，整體工程已接近完工。陳大田表示，完工後可發揮管線更新、水質穩定與道路改善的整合效益，讓居民在用水與通行方面皆能感受到實質改善。

建設局說明，此次施工範圍包含潭子區復興路一段及周邊巷道，目前尚有約655公尺管線將於1月30日至31日進場施作，工程採取「管線汰換完成即進行路面修復」的銜接方式，有助縮短施工期程，並降低對居民通行與日常作息的影響。

市府指出，老舊自來水管線長期使用，除影響供水品質外，亦可能導致漏水、管線破裂，甚至造成道路下陷等安全疑慮，透過此次汰換工程，可同步改善地下管線與地面道路條件，提升用路安全與居住品質。