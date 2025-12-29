潭子大火釀1死！94歲老父逃出 66歲兒命喪火窟

台中潭子區和平路上一處透天民宅傳出大火，消防隊獲報趕到現場搶救。（圖／東森新聞）





凌晨2點多，台中潭子區和平路上一處透天民宅傳出大火，消防隊獲報趕到現場搶救，住在一樓的94歲連姓老翁先被救出，不過他66歲的兒子在二樓遲遲沒有出來，老翁在家門口不斷向消防隊員表示兒子還在屋內，後來火勢撲滅後，消防隊員在二樓房間內，發現連姓男子倒臥床上已經明顯死亡。

透天厝二樓燃起熊熊火勢，火舌竄出窗外，整層樓幾乎陷入火海，還不斷往上延燒。連姓老翁：「在二樓那邊一個，我兒子。」

受困一樓的94歲連姓老翁先被救出，不過他一直苦守在家門前，因為他兒子還受困在二樓，消防人員拉水線，在20分鐘內控制火勢，不過進到二樓搜索時，66歲的連姓男子已經罹難。

第一大隊組長陳品羲：「就發現在二樓前側的房間，有一名男性60幾歲，那已經明顯死亡，那火勢我們到場時候，前面火勢最猛烈，沒有其他的延燒。」

凌晨2點多，台中潭子區和平路上一棟透天厝發生火警，起火地點疑似從二樓開始，有濃煙之後很快就竄出火苗，當下傳出陣陣爆破聲響。

附近鄰居：「他們都是四代同堂住在這裡，阿公嘛還有過世的逝者，跟那個郵局上班的哥哥，還有小孫子，小班的小孫子是四代。」

據鄰居表示這棟房子是四代同堂，住了6個人，連姓老翁的孫子才帶老婆跟小孩去新家住，媳婦去澳洲幫孫女坐月子，只剩下連姓老翁跟兒子，結果發生火災，只有老翁被救出，兒子來不及逃命。

連姓老翁：「電池拿去他二樓充，可能這樣爆炸的，他人好好怎麼不跑，他的身體都被炸到了。」

66歲的兒子曾是駕訓班的教練，身體非常硬朗，目前已經退休待在家含飴弄孫，然而火災發生時，連姓老翁聽到一聲爆炸聲，是否是電池充電時起火，消防隊火調科還要釐清，不過年邁的父親痛失兒子，辛酸的背影，讓鄰居們看了都不勝唏噓。

