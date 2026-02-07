潭子搖滾馬鈴薯登場！農田變身音樂會 揪親子體驗挖薯樂趣

民眾親手挖掘馬鈴薯的體驗活動。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

潭子區農會七日在潭子區農會東寶分部舉辦「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，結合挖馬鈴薯體驗、音樂展演及農特產品展售，邀請民眾走入田間。

市府農業局表示，潭子區主要農作物包括水稻、竹筍、馬鈴薯及椪柑，其中潭子馬鈴薯為台中市重要產區之一，種植面積約一四七公頃。

農會租借農田，規劃民眾親手挖掘馬鈴薯的體驗活動，以「搖滾音樂會」形式，百年農業脈動與年輕世代的音樂能量相互激盪，搭配親子互動、在地小農市集與DIY體驗，透過導覽人員解說，民眾從產地認識作物、品嘗在地風味，落實「從產地到餐桌」的食農教育精神。

「搖滾馬鈴薯」活動邁入第七年，吸引不少親子家庭攜手參與，現場可動手採收新鮮馬鈴薯，多項DIY體驗及農夫市集，販售在地新鮮馬鈴薯、馬鈴薯麵等特色產品。