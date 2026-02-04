潭子某食品原料不當存放 台中食安稽查揪缺失

台中市食安處流通組技正黃昭媚，前往現場稽查。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

潭子區某食品原料公司不當存放食品原料一案，台中市食安處四日表示，一月二十三日派員稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，有不當保存疑慮，要求業者立即移入室內適當場所存放；另查獲冷凍設備溫控不足等缺失，已要求業者改善並於日前複查合格，後續列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安。

國內知名連鎖飲料某品牌水果茶，原物料供應商「某企業有限公司」將室外停車場當倉庫，長期堆放大量糖漿、奶精等手搖飲原料，受高溫曝曬、雨水侵襲，貓狗出沒、在原料旁排泄，。

該公司將置於陰涼處的糖漿、奶精等原料存放在半露天的戶外停車場，裝在塑膠桶中的糖漿，高溫三十三度下曝曬長達近一小時，貨車卸貨還占據馬路車道影響交通。

台中市食安處流通組技正黃昭媚說，食安處一月份獲報前往稽查，查獲業者冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等多項缺失。

二月二日派員複查，業者冷凍設備溫控符合規定，場內廢棄物專區放置、食品有遮蔽設施且離地貯放，複查結果合格；維護民眾食安，後續不定期派員查核。

若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」(GHP)事項，未能限期改善，將依違反食安法處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。