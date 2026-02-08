潭子生命紀念館樹葬區啟用 東勢區樹葬3月也將啟用
〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動樹葬、海葬等環保自然葬，斥資57萬元在潭子生命紀念館打造占地約320平方公尺的環保樹葬區，可提供600個穴位，讓生命回歸自然、安然長眠。
民政局長吳世瑋表示，最新啟用的潭子樹葬區，為全市第9處樹葬園區，市府也將持續完善相關設施，全力提升殯葬服務量能，提供市民多元且友善環境的殯葬選擇。
吳世瑋指出，台中市去年死亡人數達到2萬681人，其中採行樹葬者計3,696件、海葬42件，全年環保葬比例已突破18%，顯示市民對永續殯葬理念的接受度持續提升。因應未來需求成長，除現有的9處樹葬區，市府持續布建強化服務量能，其中東勢樹葬區已完工，正進行植栽養護，預計今年3月對外開放；北屯樹葬區持續闢建中，預計明年8月啟用；南屯樹葬區也啟動前期規劃，市府逐步完善全市環保葬服務網絡。
台中市生命禮儀管理處表示，潭子樹葬區占地約320平方公尺，規劃600個樹葬穴位，採循環使用機制，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且環保葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品，在兼顧追思氛圍的同時，也落實環境保護，對節省土地資源、減緩全球暖化具有正面效益。
台中市生命禮儀管理處指出，環保葬法兼顧尊重先人、土地循環利用及環境保護，是城市邁向永續的重要一環。市府支持並鼓勵民眾響應環保葬，推出規費減免措施，凡採行樹葬者，可免收3,000元規費，期盼透過政策引導，鼓勵市民以簡約、自然且具意義的方式圓滿人生終章，攜手為下一代留下更美好的生活環境。
