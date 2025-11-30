潭子發水果月曆被問綠營勁敵 楊瓊瓔：延續盧秀燕基礎「好上加好」

民眾領取水果月曆，並按讚肯定楊瓊瓔。





立委楊瓊瓔表態投入國民黨台中市長初選，引發政壇高度關注，她今（30）日上午前往潭水亭觀音媽廟發送2026年水果月曆，吸引大批鄉親排隊領取，短短不到50分鐘，800本全部送完。被媒體問道何欣純視她為強勁對手，楊瓊瓔回應「從政以來，我每天勤跑基層、始終如一。謝謝家人、朋友與鄉親的支持與肯定。」她並指出，未來將延續盧秀燕市政奠定的基礎「好上加好」，讓台中邁向國際、科技、宜居城市。

楊瓊瓔介紹2026年精美月曆，以「台灣四季果物」為主題。

楊瓊瓔一早參拜潭水亭觀音媽廟，接著到廟前廣場介紹2026年精美月曆，以「台灣四季果物」為主題，每個月份展現柑橘、草莓芒果、水梨、甜柿、釋迦、蓮霧等，色彩飽滿鮮明。楊瓊瓔也分享家中趣事，說她的母親楊媽媽每天翻水果月曆，看到失神還說很想摘一顆下來吃，她妙回一句：「摘水果不用翻月曆，到市場買，幫農民、助經濟。」

楊瓊瓔分享母親翻水果月曆看到忘神的趣事。

年輕父親抱著孩子等了近2小時領取水果月曆。

住在聚興里的葉先生清晨6點抵達，他笑說「就想拿第一本，支持從這裡開始。」也有年輕父親抱著孩子等了近2小時，只為拿一份回家，不少鄉親見到楊瓊瓔本人，親切地喊出「市長好，我等你很久了！」不到50分鐘，楊瓊瓔準備的800本水果月曆全數發光。

潭水亭管理委員會主委張煌棋稱讚楊瓊瓔是位好立委，更上層樓會更好。

台中市議員賴朝國、潭水亭管理委員會主委張煌棋均公開稱讚楊瓊瓔是位好立委，在中央長期爭取建設經費、強化跨部會協調，為台中推動科技、交通、民生等重要建設，期待楊更上一層樓會更好。

楊瓊瓔發送2026年水果月曆，吸引大批鄉親排隊領取。

針對楊瓊瓔表態投入國民黨台中市長初選，民進黨籍的何欣純視她為強勁對手，對此楊瓊瓔回應，她從政以來每一天勤跑基層，始終如一，謝謝家人朋友對她的支持與肯定，未來會延續盧秀燕市長打下的基礎「好上加好」，讓台中成為國際、科技、宜居城市。

