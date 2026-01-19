潭子聚興里市民活動中心開工 打造嶄新里鄰地標

記者張益銘／臺中報導

中市潭子區聚興里人口突破5,000人，隨著里內活動日益熱絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，在立法委員楊瓊瓔積極協助下，國防部軍備局同意無償撥用土地，中市府也積極籌編預算，投入總經費逾1,840萬元，為里民打造優質公共活動空間，工程預計今年10月完工。今（19）日由民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同代表市長盧秀燕主持開工典禮，感謝中央與地方攜手合作，實現地方多年心願，齊力為聚興里打造友善多元的育樂空間。

吳世瑋指出，聚興里民長期缺乏舒適的公共活動空間，但土地取得不易，感謝楊瓊瓔積極協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有土地，並感謝市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃及聚興里長黃沛綺、前里長李添貴多年來極力爭取，以及市議會對預算的支持。活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，同時鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利，規劃興建地上一層樓建築，總樓地板面積約70坪，若工程順利，今年10月即可完工啟用，屆時將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善空間。

楊瓊瓔表示，聚興里市民活動中心基地位於新興營區舊址，民國100年她與時任立委的盧秀燕及顏清標委員3人，共同向國防部軍備局爭取用地，並陸續無償撥用興建新興國小新校區、臺中市警察局及潭子區聯合辦公大樓等。隨著國道四號交流道完工，聚興里人口快速成長，地方公共建設需求日益提升，經地方研議後，決定於此基地興建聚興里市民活動中心，建築採穿透式設計，融入SDGs永續發展理念，完整保留園區既有樹木，兼顧環境保護與公共使用需求，完工後將提供里民安全、便利且具多功能性的公共活動空間。

潭子區長劉汶軒表示，聚興里市民活動中心建築設計以森林意象與淺色系立面為主軸，透過大面積採光窗引入自然光線，呼應周邊萬坪綠地的開闊視野，並運用木質材料與通透開窗，將戶外自然氛圍延伸至室內空間，地面層規劃開放式廣場、多功能活動區及等候休息區，讓民眾自在使用，整體空間與周邊森林公園景觀相互串聯，連結聚興社區休憩場域萬坪綠帶、生態步道與森林廣場，營造悠閒宜人的公共環境，打造兼具休閒、生態與藝文機能的嶄新里鄰新地標。

潭子區公所說明，市府近年積極推動潭子區各項建設，除今日開工的聚興里市民活動中心外，陸續打造聚興簡易棒壘球場、美樂地公園、公墓公園化、聚興社區休憩場域改善、潭陽里與潭北里聯合里活動中心，以及潭子國民暨兒童運動中心，全面升級市民休閒、運動與社區活動空間；另興建潭子首座親子館暨潭陽托嬰中心，提供平價優質的托育與親子空間，打造更友善的育兒環境。

在交通與生活環境方面，潭興立體停車場的啟用，也有效紓解交通往來與洽公停車需求；另市府推動環中東路自行車跨橋工程與旱溪水環境改善計畫，並辦理雅潭路一、二段道路及人行道優化工程與潭興路拓寬工程，全面提升行車與行人安全，改善交通動線與生活品質。未來市府團隊也將持續以務實行動回應市民期待，打造更幸福、宜居的臺中市。

潭子區聚興里市民活動中心開工。（中市民政局提供）

潭子區聚興里市民活動中心開工。（中市民政局提供）

潭子區聚興里市民活動中心模擬圖。（中市民政局提供）