潭子聚興里活動中心 打造新地標

台中市民政局19日於潭子區舉行潭子聚興里市民活動中心新建工程動土典禮，立委楊瓊瓔（前排左三）、民政局長吳世瑋（前排右三）、法制局長李善植（前排右二）等人與會。（温予菱攝）

將斥資1840萬元興建的台中市潭子區聚興里市民活動中心，19日舉行動土儀式，向國防部軍備局爭取無償用地的立委楊瓊瓔表示，一個城市的布建必須要從非常細微做起才能達陣成功，考量地方人口結構以長者居多，活動中心設計為穿透式的1樓建築，待落成期盼可成為地方新地標。中市府民政局長吳世瑋則說，工程若順利，有望在今年9月完工啟用。

台中市民政局昨於潭子區舉行潭子聚興里市民活動中心新建工程動土典禮，楊瓊瓔、吳世瑋、中市府法制局長李善植等人與會。民政局說明，聚興里活動中心規畫為地上1層樓建築，總樓地板面積約70坪，由國防部軍備局同意無償撥用土地、台中市政府投入1840萬元而成，若工程順利，今年9月有望完工使用。

楊瓊瓔表示，聚興里昨天終於迎來活動中心動土，自己心中真的很高興，並說明該區原為部隊駐守區域，在自己與地方議員10幾年的奔走之下，成功爭取軍方遷建、釋出14公頃土地後，引領新興國小、市警局、潭子區公所及簡易棒壘球場等進駐，並推動聚興社區休憩場域改善一、二、三期工程，打造萬坪綠帶。

楊瓊瓔說，考量地方人口結構以長者居多，活動中心設計為穿透式的1樓建築，動土儀式也看到不少鄉親稱讚，期待未來活動中心完工也能成為地方新地標。楊直言，市民的笑容就是她們必須要守護的，一個城市的布建，必須要從非常細微做起才能達陣成功，讓市民在每一個環節中都能「富市台中、好生活」。

潭子區長劉汶軒說明，活動中心建築設計以森林意象與淺色系立面為主軸，透過大面積採光窗引入自然光線，呼應周邊萬坪綠地的開闊視野，並運用木質材料與通透開窗，將戶外自然氛圍延伸至室內空間，地面層規畫開放式廣場、多功能活動區及等候休息區，讓民眾自在使用。