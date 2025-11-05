潭子車站「爛尾貨櫃市集」業者遭換 台鐵：最快月底進場

台鐵潭子車站前站商場因經營不善、髒亂不堪，被地方痛批成「爛尾貨櫃市集」。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

台鐵潭子車站前站商場因經營不善、髒亂不堪，被地方痛批成「爛尾貨櫃市集」、「難民窟」。立委楊瓊瓔邀集台鐵公司、市議員賴朝國及地方里長會勘，台鐵坦言原業者管理失當、屢遭投訴，已確定不續約，並決定引進新團隊「研之泉國際企業有限公司」，以柔和馬卡龍色系規劃「異饗食集×潭子火車站」，打造結合文創、美食與燈光展演的貨櫃市集，最快11月底進場整頓。

立委楊瓊瓔日前邀集台鐵公司資產開發處、市議員賴朝國、潭子區公所及潭陽里長楊仲傑、潭北里長林俊堂現勘潭子車站商業空間規劃使用案。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

立委楊瓊瓔日前邀集台鐵公司資產開發處、市議員賴朝國、潭子區公所及潭陽里長楊仲傑、潭北里長林俊堂現勘潭子車站商業空間規劃使用案。台鐵坦言，原業者因經營管理不善導致環境髒亂，致形象下滑，已確定不續約；新業者將以「貨櫃文創美食市集」打造城市新亮點，預計最快11月底進場整頓，讓潭子車站區重現新風采。

台鐵資產開發分處經理江權祐說明，潭子前站商業空間原由舊業者經營，但因動線及環境不佳、店面管理凌亂，長期遭民眾投訴，台鐵已與業者協議不再續約。重新招標後，新得標廠商「研之泉國際企業有限公司」提出「閃線小道×潭子火車站」企劃案，規劃打造貨櫃式文創商場與異國美食市集，並結合街頭表演與夜間燈光設計，盼成為打卡新熱點。

研之泉公司代表指出，以「異饗食集×潭子火車站」為主題，活化車站高架橋下約1880平方公尺空間，「異饗食集」融合在地風味與異國風情，以柔和馬卡龍色系規劃。站前為商店街，預計引進甜點、咖啡、異國料理、手作飾品。後站戶外氛圍餐廳則設置燈光裝置與舞台表演區，邀請歌手駐唱，夜晚搖身變成「音樂文創夜市」，為車站增添熱鬧氣息。

根據初步規劃，商場將分為前站文創街與後站戶外餐飲區兩大部分，預計最快明年上半年完成招商，並採租期一年起、租金優惠機制，鼓勵青年創業品牌進駐，注入新創能量。研之泉公司也透露，未來每週將推出不同主題市集與展演活動，如街頭音樂夜、在地小農週及異國風味節等，並結合外送平台與在地活動合作，「讓人天天都有來的理由。」

潭陽里長楊仲傑指出，潭子車站商業空間原業者經營不善，店面雜亂、衛生欠佳，居民早已怨聲載道。「我們反映好幾次，總算等到要換新團隊！」他說，新業者的企劃方向有創意，但重點仍在落實管理，「希望看到乾淨、整齊、能帶動商圈發展的空間，而不是只開幕熱鬧幾天就冷掉。」潭北里長林俊堂也說，大家都希望能發展成質感的地方，樂見新業者進駐，也盼台鐵能加強監督，不要再讓爛攤子重演一次。

台中市議員賴朝國指出，潭子車站高架化後門面氣派，但站前空間委外經營後，實際呈現卻與設計圖天差地遠，雜亂如同難民窟，完全無法襯托宏偉站體。他期盼新業者企劃能順利推動，結合貨櫃市集、夜間燈光與表演活動，帶動夜間經濟。

立委楊瓊瓔表示，潭子車站每日5000人次進出，高架化後的站前商場委外經營屢遭負評，「這麼好的交通門戶，怎能讓旅客一出站就看到雜亂環境？」活化車站空間不能只談招商，更要兼顧品質與地方參與。

楊瓊瓔要求，未來動線規劃應讓出站旅客直通潭興路，商場設計風格需一致、招牌統一，並應派駐維管人員。這次特別邀集里長與市議員共同會勘，就是希望地方意見能直接納入規劃，讓站前成為打卡景點，帶動商業繁榮。

台鐵回應，新業者送交的第一版企劃書仍需補充管理與維護細節，「我們已退回修正，要求業者提出更具體的安全與環境維護措施。」資產開發處強調，願配合楊委員邀集地方代表與議員共同審查，「地方最了解民意，我們希望新方案能真正符合居民期待。」

台鐵進一步說明，原業者租約至明年1月，但若新企劃審查順利通過，將提前於11月底前完成交接退場，「屆時可望立即展開裝修，讓潭子車站於年底前換上新面貌。」

