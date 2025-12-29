潭子透天厝暗夜惡火 九旬父獲救六旬兒罹難

（記者許皓庭／台中報導）台中市潭子區今（29）日凌晨傳出一起致命住宅火警。位於和平路巷弄內的一處透天民宅於2時許突然起火，警消獲報後迅速出動20輛消防車及43名人力搶救。火勢雖在半小時內撲滅，但屋內一對年邁父子僅94歲老父獲救受安置，而位於二樓的66歲兒子則被發現嚴重燒燙傷，已明顯失去生命跡象，詳細起火主因尚待進一步釐清。

這起祝融意外發生在凌晨2時22分，起火地點位於潭子區和平路一棟三層樓建築。該建物結構為兩層鋼筋混凝土，頂樓則是鐵皮加蓋。火警發生時，猛烈火舌與濃煙不斷自二樓窗口冒出，警消抵達現場後立即佈署水線灌救。救災行動十分迅速，於2時45分成功控制並撲滅殘火，避免了火勢進一步向鄰近建築延燒。

救援人員在搜救過程中，首先於住宅一樓發現94歲的男性住戶，該名長者意識清醒，經評估後無須送醫，目前已由區公所介入協助後續安置事宜。然而，當消防隊員推進至二樓前側房內時，發現了66歲的連姓男子，其受燒傷勢極為嚴重，當場判定已明顯死亡，因此並未送往醫院救治。

經警方初步調查與比對身分，確認屋內居住的兩人為父子關係。現場燃燒面積初步估算約為10平方公尺，起火範圍主要集中於二樓的家具設施。針對起火確切地點與燃燒源，台中市消防局火調科已在現場進行採證作業。目前全案正由警方與火調人員同步深入調查中，以釐清在深夜時分引發這場奪命祝融的具體原因。

