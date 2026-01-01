潭水亭觀音媽廟迎新紀元 林玉鶴就任首位女性主委

潭水亭觀音媽廟首位女性主委林玉鶴就任。





潭水亭觀音媽廟於2026年元旦舉行第十二屆管理委員會就職典禮，廟方依循百年傳承的擲筊制度，經觀音媽聖示產生新任主委林玉鶴正式就任，不僅廟務世代傳承，在守護傳統中迎向新世代，也締造建廟百年以來首位女性主委的紀錄。林玉鶴表示，當選主委固然欣喜，但更多的是責任與敬畏，這不只是一個頭銜，而是觀音媽所交付的使命，未來將戒慎恐懼、謙卑服務信眾。



潭水亭卸任主委張煌棋(左)將印信交付新任主委林玉鶴(右)，由台中市民政局長吳世瑋(中)監交。

潭水亭觀音媽廟管理委員會每四年改選一次，主任委員一職並非以人為推舉，而是由17位當選委員中自願報名，再經擲筊請示觀音媽決定，展現「信仰民主、神意共融」的核心精神。本屆擲筊結果由林玉鶴獲得聖示，不少信眾直呼是觀音媽慈悲智慧的最佳展現，也讓潭水亭在傳統中開創新局。



潭水亭觀音媽廟首位女性主委林玉鶴(左)。

就職典禮當天，信徒代表、地方仕紳、各界貴賓及志工團隊齊聚一堂，場面莊嚴隆重。林玉鶴致詞時表示，接下主委一職，心中除了感謝，更感受到沉甸甸的責任與敬畏。她強調，主委不只是一個頭銜，而是在觀音媽慈悲指引下所交付的使命，未來將以戒慎恐懼、謙卑學習的態度，承接歷屆主委累積的經驗，與第十二屆團隊攜手服務信眾，不負神明託付與鄉親期待。

林玉鶴也特別感謝第十一屆主委張煌棋，指出過去四年在其帶領下，潭水亭在廟務推動、文化傳承、公益服務及地方參與等面向成果豐碩，為百年大廟奠定穩固基礎，她將在此基礎上持續精進，讓潭水亭穩健向前。

潭水亭觀音媽廟文教組長吳孟芬表示，能同時獲得第十一、十二屆主委信任續任文教組長，深感責任重大。她指出，文化教育組自第十一屆成立以來已滿四年，始終以「保存文化、傳承信仰」為核心目標，期間積極推動文化教育館籌設，系統性整理並展示廟內珍貴古文物，讓百年歷史脈絡得以完整呈現；同時培訓專業導覽人員，正式啟動廟內導覽機制，讓信眾與遊客能更深入認識潭水亭的文化底蘊。

潭水亭觀音媽廟第12屆當選委員、監事宣誓就職。

吳孟芬指出，未來文教組將在林玉鶴主委支持下，持續深化文化推廣，並將「潭水亭之美」推向全國、放眼國際，朝具代表性的觀光廟宇邁進。新一屆團隊也以「台中百年大廟、全台最大廟中廟、觀光新亮點」為共同目標，期盼讓來自十方的信眾與遊客，在走進潭水亭時，不僅參拜祈福，更能認識觀音媽大慈大悲、關懷眾生的精神。

林玉鶴強調，未來四年除持續優化廟務運作，也將加強文化導覽、教育交流與公益活動，讓信仰走入生活、讓善念化為行動，使潭水亭不只是一座廟宇，更成為安定人心、凝聚社會正能量的重要信仰中心。

適逢元旦佳節與新的一年開始，林玉鶴也祈求觀音媽慈悲庇佑，國泰民安、風調雨順、社會和諧，讓潭水亭在傳承百年信仰的同時，持續為地方帶來祥和與光明。

