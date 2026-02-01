潮人必衝！市值飆破千萬新台幣 Nike Air Force 1黃金鞋台中限時展出
記者李鴻典／台北報導
潮人必訪！台灣潮流黃金品牌kim-a: 於 2025 年登上 ComplexCon Las Vegas 潮流藝術盛會，以「999.9 純金縫製 Nike Air Force 1」為題進行實驗性創作，在 Nike 台灣支持下完成，作品一經發表即迅速成為國際潮流與藝術收藏圈高度關注的焦點。2026 年，kim-a: 首度攜此作品展開全球巡迴，首站回到台灣，落腳台中老虎城進行期間限定展出。
本次回台展出的黃金極作版黃金鞋，全鞋使用超過一公斤以上黃金打造，包含鞋底皆以黃金製作，屬於純藝術工藝品。該作品以極端材質與工序挑戰鞋履製作邊界，每雙售價 999 萬（目前市值已飆破千萬），全球僅限量 9 雙，每一雙皆具不可複製性，定位明確指向頂級收藏市場。同場亦首度公開金繡典藏版黃金鞋，售價 300 萬為可接受訂製的限量作品，市售定位於鞋身與局部細節採用黃金工藝，保留可正常落地穿著的鞋底結構，在藝術價值與實用機能之間取得平衡，讓黃金從展示櫥窗走入日常穿搭，也為高端藏家與品味收藏者提供另一種入手層級的選擇。
此次展覽除完整呈現 kim-a: 歷年代表作外，亦同步推出全新 TR_ 系列黃銅戒指配件組，進一步延伸品牌對貴金屬作為當代佩戴藝術的探索。kim-a: 以當代藝術語彙重新定義黃金，將其從單一價值的材質，轉化為可被收藏、佩戴，並隨時間累積意義的藝術存在。
Nike Air Force 1黃金鞋正式回到台灣展出，kim-a: 以東方神話意象 「金烏 × 玉兔」 為創作靈感，透過當代設計結合頂級傳統工藝，重新詮釋經典鞋款。作品以純金縫製皮革，將日與月、動與靜的陰陽哲學融入 Nike Air Force 1 鞋型之中，使鞋履從潮流單品升級為承載神話與工藝的藝術典藏。本次台中展出作品為 Nike Air Force 1 黃金極作版黃金鞋，白玉兔款（US10）由正金仙珠寶提供展示，黑金烏款（US10） 則由美麗華珠寶銀樓提供展示。
兩件作品分別象徵月與日的對應關係，呈現金繡工藝與東方神話交織而成的當代藝術創作。同時，本次創作亦集結多位台灣頂尖工藝職人共同完成，包括：金工顧問劉榮釗老師（kim-a:）、製鞋工藝陳忠祐師傅（陳＋鞋製廠）、刺繡工藝沈新智師傅（振興軒繡莊）、黃金工藝蔡永盛師傅（恩田金工），並特別感謝 Nike 的協助與支持。
kim-a: 進一步將藝術實踐延伸至收藏與客製領域，正式推出「現代黃金鞋定製計畫」。黃金極作版黃金鞋以超過一公斤純金為核心材質，全鞋由工藝師全手工打造，屬於無法穿著的純藝術工藝作品，確立其極高製作難度與不可複製的收藏價值。
同步推出金繡典藏版黃金鞋則以可穿著為前提，保留日常使用機能，關鍵細節運用黃金工藝，包括 Nike 勾勾、鞋側 Air 標誌、鞋帶環以及鞋帶扣等部位，讓黃金成為點睛般的視覺語彙，並開放客製訂製，提供藏家在藝術價值與實穿性之間的全新選擇。
此次展出中，kim-a: 完整呈現 A_ 系列 與 B_ 系列 黃金積木作品，並首度公開 T_ 系列中全新開發的戒指配件設計，展現品牌如何在收藏、佩戴與藝術之間持續延展創作邊界。透過模組化結構與精密金工，黃金不再只是靜態的收藏對象，而是一種可被重新組合、詮釋與參與的創作媒介。
延續此核心精神，kim-a: 同步推出全新 T_ 系列黃銅配件組，專為 A_ 系列黃金積木設計，讓純金積木得以轉化為日常穿搭中的獨特飾品，模糊藝術品與配戴物之間的界線。進一步發展的 TR_ 黃銅戒指配件組，則在既有吊墜與耳釘設計基礎上，正式加入戒指形式，完成完整的黃銅配件系統。以可組裝的結構語彙，kim-a: 邀請佩戴者親自參與創作，讓黃金隨個人風格自由定義。
kim-a: Golden Party 展覽期間，品牌於台中老虎城 XPM SOMEWHERE 打造期間限定的 「Golden Party」消費活動，自 1 月 30 日至 2 月 28 日，凡於展覽期間至 XPM SOMEWHERE 消費任一酒款，即可獲得抽獎券一張，活動結束後將統一抽出得獎者，有機會帶走 kim-a: 以 999.9 純金打造的黃金商品，讓觀展體驗延伸為實際參與的收藏機會。此外，活動期間所獲得之折價券，亦可於 kim-a: 台中實體通路使用，享有 A_ 系列黃金積木 95 折優惠，並可同步參與黃金積木抽獎活動。
kim-a: Golden Party：
地點 - 台中 XPM SOMEWHERE（老虎城 1F 圓形屋）
營業時間 - 週日至週四 中午 12:00-凌晨 05:00；週五至週六 中午 12:00-凌晨 06:00
kim-a: 台中經銷點：
中區 - 淼順貴金屬
實體通路 - 金元成銀樓，老金和成珠寶，THÉM 選品
延續先前僅限親友圈獨佔的 Olive Field Boot GTX Friends and Family 版本，UNDEFEATED 再度攜手 Timberland，帶來全新詮釋的 Field Boot GTX，將以機能為核心的設計語彙，結合更高規格的細節與質感表現。
專為戶外環境打造，UNDEFEATED × Timberland Field Boot GTX 採用 TimberDry™ 防水薄膜，有效保持雙腳乾爽。搭配耐用的 Vibram 大底、加厚鞋領與玻璃纖維支撐片（fiberglass shank），在長時間穿著下依然維持穩定與舒適；同時注入 PrimaLoft® 保暖材質，在不增加負擔的前提下提供輕量保暖效果。
鞋面以拼接結構呈現，結合質感黑色麂皮與耐磨ripstop尼龍材質，並透過對比鮮明的橄欖綠 D-ring綁帶系統、UNDEFEATED金屬銘牌，以及織標鞋舌細節，為整體輪廓注入鮮明識別度，在機能與街頭風格之間取得平衡。UNDEFEATED x Timberland Field Boot GTX於1月31日正式發售，建議售價：新台幣 $7,200元。
腳步聲尚未停歇，速度張力全面拉滿！ HOKA在1/31以「速度」為主軸，在象徵極速精神的台中麗寶國際賽車場舉行「HOKA 決戰速度之巔」決賽賽事，結合賽車等級彎道與高低起伏的封閉賽道配置，讓跑者在分秒必爭的節奏中正面迎戰速度、突破極限；也正是在這條為極速而生的賽道上，全新革命新作 Cielo X1 3.0 於現場正式亮相！其X1的命名源自F1賽車，作為 HOKA 史上最輕量的競速碳板跑鞋，成為跑者迎戰比賽日的關鍵裝備。
本次賽事全程戰況緊繃、節奏膠著，跑者在高速彎道與直線加速間反覆拉鋸，最終獲總冠軍的「無懼的愛」及所有參賽跑者皆上腳 Cielo X1 3.0 挑戰團隊極限，隨著接力節奏不斷推進，各隊跑者們在關鍵路段全力衝刺、拚到最後一刻，為本次「HOKA 決戰速度之巔」寫下最熱血、最具代表性的競速瞬間。
ASICS RUN 2026 路跑賽2/1在溪頭自然教育園區圓滿落幕。賽事以經典接力賽制為核心，在森林環繞的自然場域中，感受跑步樂趣。今年為鼓勵女生投入運動，首次推出女子組，並設計專屬賽衣與完賽禮。品牌形象大使陳庭妮，也邀好友組隊參賽，和跑者一起享受 ASICS RUN 獨特的山林氛圍！
本屆賽事共計 295 隊、逾千位跑友熱情響應，最終由「ASICS META」 隊以 1 小時 34 分 25 秒完賽，勇奪冠軍；女子組由「我每天都溪頭隊」以 2 小時 20分 48 秒完賽，拿下首屆「魅力賞」，為賽事寫下全新篇章。
本屆 ASICS RUN 首度推出女子組，品牌形象大使陳庭妮便與好友組隊參與，與跑者一同站上起跑線。她分享，這次和朋友組隊參加女子組，以隊名「還沒準備好」，呼籲大家勇於挑戰，全力以赴面對困難！期望透過自身參與，鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，將運動融入生活之中。
