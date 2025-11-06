潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收
這一季鞋櫃又要大爆炸啦！各大品牌紛紛開啟「聯名無極限」模式，聯名之所以讓人上癮，是因為那股「雙重魅力」：一邊是品牌經典，一邊是創意驚喜～當運動基因、街頭靈魂與設計師美學相撞，就像在鞋底點燃靈感引擎—既限量又有故事，誰不想搶？
話題聯名鞋款：adidas Originals x Wales Bonner 秋冬系列
adidas Originals 再度與英倫時尚寵兒Wales Bonner攜手出擊，推出 2025 秋冬聯名系列，這波不只是運動鞋，而是行走的時尚宣言！Wales Bonner以她標誌性的優雅剪裁和細膩線條，為adidas注入全新靈魂，讓經典運動美學搖身一變成為高級時裝語言。
焦點鞋款WB Karintha Lo超有戲—緞面版閃著低調奢光，麂皮版滿滿復古韻味，亮片款則自帶派對氛圍感，完美詮釋從街頭到伸展台的百變風格，不斷延伸著這雙鞋款的傳奇篇章。
此外，經典款式的創新詮釋，WBJapan 換上療癒的薰衣草紫，溫柔又神秘；WB Superstar 則以極致工藝重新定義運動經典，讓每一步都走出高級態度。
話題聯名鞋款：SAN SAN GEAR x PUMA全新聯名系列
PUMA 這次開滿火力！與首爾街頭潮牌 SAN SAN GEAR 攜手推出全新聯名系列「FULL-THROTTLE」，靈感來自賽車極速時刻，整體以黑灰色調和機能設計勾勒出「未來街頭戰士」氛圍。結合雙方對於速度及街頭的詮釋，雙速推出 MOSTRO Caged 與 TALON 兩款經典鞋型，畫面感十足的城市天際線與疾馳雨景，彷彿一場速度與風格的對決。
MOSTRO Caged 延伸自 PUMA 經典鞋款 MOSTRO 怪獸鞋，保留低筒輪廓，以非非對稱半覆式鞋帶結構取代魔鬼氈設計，尖刺鞋底超有態度，編織＋仿麂皮拼接細節更讓層次感拉滿，傳遞低調卻不容忽視的存在感。
另一雙TALON 則主打「利爪型格」，以黑灰麂皮搭配橡膠拼接，PUMA經典彎刀標誌化為隨步伐閃爍的光影，帥得像會咆哮。最後搭配低調的聯名標示點綴細節，展現雙方對街頭機能的前衛詮釋。
話題聯名鞋款：Vans攜手韓國藝術家 Riroo推2025秋冬藝術家聯名
Vans 攜手韓國首爾藝術家 Riroo 推出 2025 秋冬藝術家系列，以藝術語言向持續追尋熱愛、勇於面對現實挑戰的人們傳達鼓勵與力量。來自首爾的 Riroo，靈感取自她身邊在工地工作的滑板朋友與夥伴，描繪出人們在夢想與現實間奮力平衡的身影。
系列鞋款以 Authentic 經典鞋型 為核心，鞋舌與鞋後標飾以 Riroo 的插畫，鞋底刻有「U R NOT .. QKQH」字樣。若在韓文鍵盤上輸入「QKQH」，會拼出「바보（babo）」，意指「傻瓜」，傳達出溫暖訊息：「你不是傻瓜。」
