潮境智能海洋館永續海洋工作坊 「鯊狠大？！」開放報名

潮境智能海洋館《鯊狠大？！》工作坊，一月七日、一月三十一日、二月十四日及二月二十八日四個梯次，帶領親子共學認識鯊魚。（海科館提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

在海洋生態系中，鯊魚常被認定為海洋霸主及具「驚悚」與「危險」，鯊魚是否真的如動畫和電影情節「殺很大」？國立海洋科技博物館一一五年繼海洋劇場推出《鯊魚王國》巨幕影片外，潮境智能海洋館於假日展開永續海洋工作坊，今年度首場工作坊將在元月十七日登場，以《鯊狠大？！》帶領親子與民眾深度認識鯊魚，透過研究人員的帶領及標本和鯊魚頭套DIY展開追鯊任務！四個梯次即日起開始報名。

海科館表示，鯊魚從四億多年前就已經出現在地球上並演化至今，在海洋生態中扮演著非常重要的角色。牠們位居食物鏈頂端、可以維持生態的穩定；不同種類的鯊魚，外觀型態和行為各有不同，除了大家熟知的大白鯊，也有體型巨大但溫馴的鯨鯊，甚至也有體型嬌小的狗鮫，因此也不是所有的鯊魚都那麼「殺很大」。

如果民眾想要了解更多鯊魚不同的一面，或是對牠們充滿著好奇，海科館邀請參加潮境智能海洋館的《鯊狠大？！》工作坊，預定共一月七日、一月三十一日、二月十四日及二月二十八日四個梯次，親子共學認識鯊魚、比較鯊魚和其他海洋生物的不同之處。報名頁面https://nmmst.fonticket.com/ticket/QwWN8XOVjlamnBeE，線上報名參與，同時可以參觀潮境智能海洋館。

除此之外，潮境智能海洋館的「海生百態」工作坊系列活動，每兩個月以一類生物主題，從藻類、軟骨魚、硬骨魚及鱟等，介紹海洋中或與海洋相關的不同生命型態。透過課程的分享與互動和手作活動，帶領民眾認識海洋永續議題中重要的代表性生物，了解這些生物在海洋中扮演的角色，每一生物主題預計辦理四場工作坊。