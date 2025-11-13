潮境步道出現大坑 年後填補

海科館潮境公園臨海步道垃圾填海區域塌陷，出現約四公尺寬的大洞。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

國立海洋科技博物館潮境公園臨海步道，近日因颱風外圍環流帶來強勁海浪衝擊，導致垃圾填海區域塌陷出現約四公尺寬的大洞，海科館除擴大管制並將採取補救方案避免塌陷區域擴大，預計在農曆年後就會施工改善。

潮境公園及後方復育公園均屬垃圾掩埋造陸區域，雖設有擋土牆，但長期受大浪侵襲，部分防護層已受損；海科館工務機電組主任林谷屏指出，今年暑假期間便已發現臨海步道出現輕微沉陷，研判是因下方掩埋物流失所致，此次受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，巨浪衝擊下造成步道地板塌陷約四公尺，呼籲民眾切勿靠近危險區域。

廣告 廣告

林谷屏說，目前現場已擴大管制並採取緊急措施，待風雨較小時會邀請土木技師公會進行鑑定，依建議採取補救措施以防止塌陷範圍擴；此外，教育部在暑假期間已開始審查並核定補助經費三千多萬元修復步道，預計十一月下旬完成設計與監造標案採購，農曆年後正式動工，將以打樁、灌漿等方式強化地基，確保臨海步道安全穩固。