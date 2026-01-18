潮好玩幸福村 親子同樂共融冒險啟程

屏縣府社會處在潮好玩幸福村舉辦今年第一季主題活動「勇闖新手村-小米有春季迎春市集」活動，吸引許多親子家庭參與。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣府社會處為促進親子同樂並打造友善共融的活動空間，十八日在潮州鎮潮好玩幸福村舉辦今年第一季主題活動「勇闖新手村–小米有春季迎春市集」，透過遊戲化情境與市集串聯，邀請不同年齡、不同需求的家庭參與，在陪伴與合作中展開充滿愛與成長的冒險旅程。

活動以親子合作為核心，讓親子在角色扮演與互動中培養合作、理解與尊重彼此差異的能力。其中「粒粒是好米體驗賽」由家長與孩子共同推車前往稻米區，在限定時間內將稻米裝入穀包，最後依重量計算成果讓孩子在遊戲中認識農作辛勞，並在合作過程中建立自信與成就感。

現場另安排「碰碰爆米香ＤＩＹ活動」，讓孩子們皆能在陪伴下參與，感受傳統飲食文化的樂趣。周邊亦串聯多元市集攤位，營造自在友善的親子共融空間。

今年度同步推出「潮好玩冒險集點制度」，以不同季度為主軸，搭配遊戲化情境，規劃「勇闖新手村」、「裝備許願池」、「玩家競技場」、「魔法潮森林」等主題，鼓勵親子家庭參與。民眾每次完成活動後，可至活動服務台集點兌換趕集折價券、護身符吊飾、暴擊護腕、防禦頭帶及御賜小方巾等限定寶物，讓參與成為可累積的歷程。

潮好玩幸福村今年第一季主題活動「勇闖新手村-小米有春季迎春市集」活動，其中的「碰碰爆米香ＤＩＹ活動」是孩子們的最愛。（記者鄭伯勝翻攝）

「勇闖新手村」活動後，二月十五日將推出「彩繪年獸×馬尼市集」，三月十五日辦理「迷你六堆運動會×潮客市集」，各場次皆規劃親子劇團或說故事活動邀請所有家庭一同加入，透過親子陪伴與共融參與，完成今年橫跨四季的幸福冒險。