潮寮國中會考創佳績 偏鄉小校5A成績亮眼

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潮寮國中學生陳可欣在國中會考繳出5A佳績，讓更多人看見偏鄉孩子的潛力與努力。 （記者王正平翻攝）

（另開新視窗）

記者王正平／高雄報導

高雄市大寮區潮寮國中今年國中會考傳出捷報，學生陳可欣以5A佳績表現亮眼，校內也有多位學生獲得A以上成績，展現小校多年深耕教學、拔尖扶弱的成果，讓全體師生與家長備感振奮；陳可欣同學說，希望透過自己的表現，打破外界對偏鄉小校的刻板印象，讓更多人看見偏鄉孩子的潛力與努力。

陳可欣也分享備考經驗，表示自己始終秉持正確的學習態度，透過規律複習、重點整理、反覆練習題目與考古題來穩固基礎。遇到不懂的問題時，會先與同學討論，若仍有疑問便主動向老師請教，秉持「學思並進」的精神，一步步累積實力，最終在會考中獲得優異成績。

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校長莊志德說，潮寮國中長期推動精緻化辦學，規模雖小，卻能讓教育資源更平均地照顧到每位學生。為協助學生衝刺會考，學校辦理課後輔導與晚自習課程，提供安靜舒適的學習環境，並貼心安排餐食及課後接送服務；教師更主動留校陪伴學生複習，隨時解答學習疑難，讓考生能夠安心準備到考前最後一刻，也減輕家長經濟與接送負擔。

除了升學輔導，潮寮國中也持續深耕閱讀教育，已連續六年榮獲最佳閱讀推動學校肯定，厚植學生閱讀理解能力。在語文教育方面，學校兼顧本土與國際視野，積極推動本土語教育，同時引進外籍教師，打造沉浸式雙語學習環境，培養學生多元競爭力。

莊志德校長表示，偏鄉學校資源有限是現實挑戰，但學校提供給孩子的教育愛與學習支持從不打折；未來也將持續秉持「成就每一個孩子」的理念，發掘學生亮點、啟發多元智慧，陪伴孩子找到屬於自己的舞台。