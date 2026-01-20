潮州不夜城 攤位中籤率估創低

號稱「潮州不夜城」的屏東潮州春節市集，是南台灣過年期間的指標性市集景點，日前特區開標創下5項新紀錄後，20日進行一般區登記，一大早潮州羽球館排隊人龍就繞了好幾圈，登記首日再破紀錄，預估27日公開抽籤，中籤率將創新低。

「人潮超乎預期！」第一次來登記的陳姓攤商說，過去登記抽籤時從旁經過看到很多人，沒想到今年來排隊，人真是超多。鎮公所今年則是調整整體電費、清潔費及租金，5天從4500元小漲至5000元。

廣告 廣告

潮州鎮公所指出，春節最受關注的47個特區位置16日開標，創下包括投標人數、件數、總壓標金、得標總金額，以及黃金地段「特1區」飆出天價34萬元等5個新高紀錄。一般區20日至22日連續3天上午9時至中午12時，在潮州羽球館登記，27日同樣在羽球館公開抽籤。

「一年比一年熱鬧！」潮州鎮公所主任祕書王建元表示，去年3天登記，潮州區513人、非潮州區1099人，合計1612人；今年登記首日就有潮州區328人、非潮州區854人、合計1182人，21日登記第2天應該就會超過去年3天登記的人數，整體來看，去年中籤率約22％，預估今年會再下降，這也顯示潮州春節市集被看好，攤商都願意來共襄盛舉。

潮州春節市集今年將從除夕夜到大年初五凌晨，共規畫特區47席、一般區363席，合計410席，120個小時不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生路畫設為行人徒步區，沿路均有攤位，攤商類型包羅萬象，讓民眾逛好逛滿。