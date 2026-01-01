潮州元旦健走熱鬧登場，郵局咖波郵車與馬年郵票吸睛亮相。

潮州鎮公所於元旦舉辦健走活動，吸引眾多民眾踴躍參加，現場氣氛熱絡。屏東郵局受邀共襄盛舉，結合活動進行防詐騙宣導，並推出活動限定的咖波郵車，吸引不少民眾拍照打卡，成為現場亮點之一。

屏東郵局表示，近年詐騙手法日益多元，常見如假投資、中獎通知及假冒檢警來電等，提醒民眾務必提高警覺，牢記「郵局不會要求電話轉帳、不會索取帳戶密碼或驗證碼」，如接獲可疑訊息，應立即向家人查證，或撥打165反詐騙專線，避免財產損失。

配合元旦佳節氣氛，屏東郵局亦於活動現場販售馬年個人化郵票，深受民眾喜愛。活動期間凡購買一套馬年個人化郵票，即可獲贈象徵招財納福的馬年錢母一個，兼具紀念價值與祝福寓意，吸引不少民眾選購收藏。

屏東郵局說，元旦活動結束後，馬年個人化郵票將於屏東縣各地郵局持續販售，歡迎民眾前往選購，為新的一年討個好兆頭。屏東郵局也將持續結合地方活動，推廣防詐觀念，陪伴民眾安心迎向新的一年。