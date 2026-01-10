潮州奔牛節? 牛群路上狂奔 警找到飼主要開罰

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

西班牙有奔牛節，台灣也有嗎？屏東潮州鎮9日晚上有不少民眾都看到，有一群牛在省道台一奔跑，數量多達八、九隻，一路跑到內埔鄉，笑稱是在辦＂奔牛節＂嗎？警方接報後，立即前往現場趕牛。調查了解，這群牛是一名涂姓飼主所有，警方也將依法開罰。

潮州奔牛節？ 整群牛牛路上狂奔 警找到飼主要開罰

民眾目擊牛群在屏東潮州台一線省道上奔跑，警方開著警車前來趕牛。（圖／翻攝threads@carter_kuo）

「喔喔喔喔喔，馬路上有牛，呵呵呵，好好笑喔！」晚上開車在省道台一線上，竟然有一大群的牛在奔跑，「喔！回家了！回家了！」大約八、九隻的牛，一字排開，逆向往前衝，路過車輛全都停下來讓牠們，被車子擋住路還會轉彎走到旁邊去，就這麼一路從潮州跑到隔壁的內埔鄉，民眾傻眼，戲稱難不成是在舉辦奔牛節？警方接報立即趕到現場，用警車趕牛。屏縣潮州分局四林派出所副所長張永忠：「9日21時30分許接獲報案，指潮州鎮台一線潮州大橋路徑路段，有牛群進入車道影響行車安全，警方立即派遣光華及竹田所員警到場，將牛群驅離。」飼主：「沒注意跑到外面，現在趕下來了，我不知道為什麼，牠整群還帶小牛，小隻的牛跑出去，差不多有六、七隻。」

廣告 廣告

潮州奔牛節？ 整群牛牛路上狂奔 警找到飼主要開罰

沒有管好放牧的牛隻，涂姓飼主被依違反道路交通處罰條例第84條開單告發，另外可能還有動保法的裁處。（圖／民視新聞）

原來這些牛是飼主在東港溪沿岸放牧的牛群，位置就在潮州大橋的底下，牛隻深夜摸黑偷爬上岸，跑到潮州大橋上逛大街，雖然沒有造成交通事故，警方還是依法開罰。屏縣潮州分局四林派出所副所長張永忠：「通知涂姓飼主到場處理，並依違反道路交通處罰條例第84條，對其製單告發，後續將函轉屏東縣政府農業處依動保法裁處。」飼主：「牠要找吃的，牠就一直亂竄，我的牛只有跑過這一次而已，之前都沒有。」警方調查，東港溪畔大約有七處有人在放牛吃草，之前也曾經有過一模一樣的狀況，附近民眾似乎也都習以為常。但就怕真的發生危險，警方還是叮嚀飼主，要管好牛隻，否則出事了可是會賠不起。

原文出處：潮州奔牛節？ 整群牛牛路上狂奔 警找到飼主要開罰

更多民視新聞報導

看不順眼竟開車撞堂哥! 屏東堂弟涉殺人未遂送辦

屏東警值班看女直播主 影片曝光引發網友熱議

要打去練舞室打! 2隻八哥街頭開打 1隻在旁像當裁判

