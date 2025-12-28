潮州小樹市集逾二百攤位二手物品親子尋寶樂

潮好玩幸福村小樹市集二手物品琳瑯滿目，二百攤位供親子尋寶樂趣。

▲潮好玩幸福村小樹市集二手物品琳瑯滿目，二百攤位供親子尋寶樂趣。

以「親子二手、文創手作、環保市集」為主題的小樹市集，一連兩天在潮好玩幸福村舉辦，逾二百個攤位，讓民眾在舒適開闊的場地中盡情尋寶。

屏東縣政府社會處表示，這次市集內容涵蓋親子二手物品、小老闆文創手作、特色餐飲與環保選物等多元類型，從兒童玩具、繪本、衣物、孕哺用品、推車及汽座，到各式手作商品與餐飲美食，一應俱全吸引許多親子家庭到場，體驗二手循環與綠色生活的魅力。

廣告 廣告

活動期間，不少孩童在家長陪同下擔任「小小老闆」，學習金錢收支概念，活潑可愛的叫賣聲此起彼落，為市集增添活力與樂趣，二手攤位前，可見孩子們在家長陪伴下試穿衣物、鞋子，現場充滿溫馨互動；另有孩童化身「小小美甲師」，專注替顧客裝飾指甲，展現創意與自信，吸引不少民眾駐足欣賞。

該市集同步推動循環經濟理念，鼓勵民眾自備環保杯具，多數參與民眾踴躍響應，落實減塑、減廢的永續生活方式，現場也明顯減少一次性垃圾產生，獲得攤商與民眾一致肯定。

社會處說，未來將持續推動結合環境永續與家庭友善的特色活動，打造更宜居、更有溫度的生活環境。