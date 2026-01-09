潮州就業中心就業講座 揭密寵物陪伴產業

▲潮州就業中心在1月22日(四)上午9點半到12點10分在東隆宮活動中心舉辦無紙化徵才活動，求職民眾可以提前到各地就服台事先報名。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著「毛孩經濟」持續升溫，相關就業機會逐漸受到關注。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心近日舉辦「萌涯新契機，寵亮新未來」就業促進活動，吸引具就業意願的特定對象求職者參加，透過講座與實務分享，引導學員認識寵物陪伴相關服務產業，探索新興職涯方向。

▲講師大方分享她長年從事寵物陪伴工作的心得，學員大呼收穫滿滿。

本次活動邀請在寵物陪伴與溝通服務深耕10餘年的黃珮瑄擔任講師，從產業現況、市場趨勢切入，分享在高齡化與少子化社會的影響下，寵物陪伴相關服務的發展潛力，並進介紹所需具備的技能、人格特質與勞動條件，解析常見迷思、工作風險與專業服務者應具備的工作態度，協助學員評估自身與該產業的適配度。

▲黃講師為現場學員講解寵物陪伴行業發展與職涯特質，協助學員探索方向。

課程中，講師結合自身創業經驗，分享寵物陪伴相關行業於創業於前、中、後各階段的準備方樣與注意事項，包含客群經營、服務倫理及可能面臨的挑戰等，讓學員對創業及就業的實務面有更全面的了解。現場互動熱絡，學員針對實際工作內容與未來發展踴躍提問，交流氣氛熱烈。

課後，學員李小姐表示，自己長期關注毛小孩相關產業，對講師分享的內容深表認同，本次課程不僅引發她對寵物陪伴及寵物溝產業的濃厚興趣，也讓她對該行業的內容與職能需求有了初步認識，未來將進一步精進相關技能，評估投入與寵物相關的工作領域的可行性。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，為協助待業者加速重返職場，中心將持續辦理各式就業促進課程與就業媒合活動，提供求職民眾多元就業輔導與支持。另外本月22日（週四）上午9時30分至12時10分，於東港鎮東隆宮活動中心（屏東縣東港鎮東隆街8之7號）舉辦「東港琉球地區無紙化現場徵才媒合活動」，邀集多家廠商參與，提供超過200個工作機會。

楊主任進一步說明，22日徵才活動採無紙化方式辦理，求職民眾可事先至「台灣就業通」網站或至鄰近就業服務台完成報名，以加速現場進場及面試安排；活動亦設有「勞工就業通」、「婦女再就業計畫」、「55PLUS就業獎勵」等諮詢專區，協助民眾多元規劃職涯發展。相關活動訊息歡迎洽詢潮州就業中心（08-7882214）。（圖／記者王雯玲翻攝）