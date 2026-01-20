潮州春節不夜城標金雙創新高 登記抽籤登場「搶灘」熱鬧滾滾
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州春節假日市集將於農曆年除夕登場，今年從特區的標租日前結束，不論是特一區或總金額皆雙雙創新高，勢必帶動一般區的買氣，而一般區的抽籤今天登場，果然如預期是大批人潮蜂擁而至「搶灘」，一大早潮州羽球館的人龍就繞了好幾圈，年節氣氛搶搶滾。
共363區的一般區，其中121區保留給鎮州鎮民，從今天至週四的每天早上9點到中午12點於潮州羽球館供人登記。
「人潮超乎預期！」潮州鎮民說，以往辦理登記時，都是經過看到很多人，今年是首度來登記，鎮公所人員也跟他說「今天人超多」，但因為是一連3天，希望大家能多多利用。
不過，鎮公所今年也調整整體電費、清潔費及租金，5天從4500小漲1成多至5000元整。
