潮州春節不夜城標金雙創新高 登記抽籤登場「搶灘」熱鬧滾滾

潮州春節假日市集今天進行一般區登記。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州春節假日市集將於農曆年除夕登場，今年從特區的標租日前結束，不論是特一區或總金額皆雙雙創新高，勢必帶動一般區的買氣，而一般區的抽籤今天登場，果然如預期是大批人潮蜂擁而至「搶灘」，一大早潮州羽球館的人龍就繞了好幾圈，年節氣氛搶搶滾。

共363區的一般區，其中121區保留給鎮州鎮民，從今天至週四的每天早上9點到中午12點於潮州羽球館供人登記。

「人潮超乎預期！」潮州鎮民說，以往辦理登記時，都是經過看到很多人，今年是首度來登記，鎮公所人員也跟他說「今天人超多」，但因為是一連3天，希望大家能多多利用。

廣告 廣告

不過，鎮公所今年也調整整體電費、清潔費及租金，5天從4500小漲1成多至5000元整。

潮州春節假日市集今天進行一般區登記。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

