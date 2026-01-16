潮州春節假日市集特區競標 展現超人氣商機

屏東縣潮州春節假日市集的特區攤位競標，會場擠滿攤商聚焦開標結果。（記者陳真攝）

▲屏東縣潮州春節假日市集的特區攤位競標，會場擠滿攤商聚焦開標結果。（記者陳真攝）

潮州鎮公所昨（十六）日進行「一一五年春節假日市集」的特區競價開標，四十七格的特區攤位競標，一舉刷下五項新高紀錄，展現強強滾的人氣商機！

這項潮州鎮歷史長達二、三十年的春節假日市集，每年湧入數十萬消費人潮，這十多年來名號越來越響亮，已成南台灣最大市集商場！

一一五年潮州春節假日市集，攤位分為特區及一般區；鎮公所昨日進行特區競標開標，會場湧現滿滿觀看人潮。

廣告 廣告

潮州鎮公所主任秘書王建元指出，今年潮州鎮春節市集的特區競標，創下投標人數八十二人、壓標金一千三百一十八萬兩千元、投標件數達六百件、特一區標價金額三十四萬元及得標總金額五百七十八萬七千多元，比去年增加百分之二十七點五等五項新高紀錄。

王建元表示，今年春節假日市集，從除夕上午八時起至初四晚間十二時共五天，在清水南路、華興路、愛河路、民生路等路段一百二十小時不斷電設攤，屆時將封街只允許行人遊逛市集，嚴禁汽機車通行。

至於，一般區的格數是採登記、抽籤制，規劃三百六十三格攤位，其中，三分之一保留給潮州在籍民眾，將於二十至二十二日受理登記、二十七日進行抽籤。