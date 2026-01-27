潮州春節假日市集 大搶攤

今年潮州春節假日市集活動，一般攤區中籤率遠低於百分之二十。（記者陳真攝）

一一五年潮州春節假日市集活動，昨（二十七）日大搶攤！一般攤區中籤率遠低於百分之二十，創下新冠疫情之後的新低紀錄！

這項潮州鎮歷史逾三十年的春節假日市集，近十多年來名號響亮，每年湧入逾三十萬消費人龍；鎮公所昨日在鎮運動公園體育館舉行一般攤區的抽籤作業，現場滿滿搶攤人潮。

三百六十三個攤位中，潮州區佔一百二十一攤、共有六百四十一人登記，中籤率百分之十八點八七；非潮州區的兩百四十二攤、有一千四百九十四人登記，中籤率百分之十六點一九，每一攤位每天租金五千元，攤商們各憑手氣拼春節紅包財！

中籤的蔡姓女攤商說，前一天拿身分證連拜媽祖、濟公及財神三間廟，「開心抽中了」。

今年潮州春節假日市集活動，未登場先轟動，先在一月十六日的特區競標，創下投標人數八十二人、壓標金一千三百一十八萬兩千元、投標件數達六百件、特一區標價金額三十四萬元及得標總金額五百七十八萬七千多元等五項新猷，再加上一般攤區刷下登記人數新高、中籤率新低紀錄，一舉寫下疫後七項新頁！

潮州春節假日市集，從除夕上午八時起至初四晚間十二時共五天，在清水南路、華興路、愛河路、民生路等路段一百一十二小時不斷電設攤，屆時將封街只允許行人遊逛市集，嚴禁汽機車通行。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，今年春節市集攤區強強滾，而且潮州地區有許多新觀光景點，交通便捷，近來受到大批遊客青睞，除邀請鎮民及返鄉遊子逛玩這個南台灣最具歷史的庶民市集及潮州地區的走春亮點外，預估逛攤人潮破四十萬人次！