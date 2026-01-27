潮州春節市集太搶手 中籤攤位轉手6倍賣出

春節南部地區最熱鬧的潮州不斷電市集，吸金能力超強，先前市集的特區攤位競標，標出34萬租金的高價。（圖／東森新聞）





春節南部地區最熱鬧的潮州不斷電市集，吸金能力超強，先前市集的特區攤位競標，標出34萬租金的高價，今天（27）一般攤位抽籤，每攤五千元，但是中籤率只有16%，中籤的民眾有人直接在門口賣攤位，視攤位好壞加價五千到三萬元，沒抽中的攤商則趕快搶買攤位，因為一天的營業額上看10萬元，也難怪搶破頭。

潮州春節市集一般攤位的抽籤現場，擠滿了人潮，抽中攤位的忍不住歡呼，但是絕大多數的幾乎都沒中籤，沒抽中的趕快到會場外去，看能不能向中籤的人加價買。購買攤位攤商vs.記者：「（比原本鎮公所的貴一點嗎），貴蠻多的，（差不多貴多少），貴1萬塊，（1個攤位貴1萬），對，但是要看你的位置好壞，來決定那個價格的高低。」

有人加價一萬五，有人加價一萬，幸運的買到想要的攤位，攤位會這麼搶手是因為潮州春節市集5天租金，特區用競標的標出34萬元的高價，一天營業額就上看百萬元，普通的一般區用抽籤的，5天租金要5千元，一天營業額好的也有10萬元，可以說獲利相當大，潮州鎮民有保障攤位，中籤率只有百分之18，外縣市攤販中籤率也只有百分之16。

抽中籤民眾vs.記者：「（你抽到是要自己擺還是要賣），就看有沒有人要，有人要我就給他，如果價錢好就賣他，我就不擺了。」

屏東潮州鎮公所主任秘書王建元：「這個我們沒有偵查權，沒辦法去管這個，但是不要造成雙方的困擾，比如說他在公開場合販售，比如說在臉書各種平台去販售，那可能就會不小心觸法。」

鎮公所人力有限，無法稽查，也沒有權利稽查賣攤位的事，只要買賣雙方不發生糾紛，或是公開PO網販售，公所只能讓抽籤民眾私下交易。

