潮州春節市集夯！「特一區」34萬標出 5指標破紀錄

屏東縣 / 綜合報導

屏東潮州春節市集，每年都人潮滿滿，昨（16）日特區開標，攤商擠滿現場，希望能搶到好位，而今年特一區，以34萬元標出，創下歷史紀錄，得標者是潮州在地攤商，有夜市大亨之稱，他說這一次，一定要把特一區留給潮州人，無論如何都要標到，另外，也有5項數字，像是投標人數、壓標金等等，都是創下新高。

各式攤商，超級熱鬧，人潮擠得滿滿滿，南台灣最火的，屏東潮州春節市集，每年盛況，攤商都想參與，資料畫面，市集「特區」昨（16）日開標。

最受矚目的，特一區最後以34萬元標出，創下歷史紀錄，得標者是潮州在地的，趙姓「夜市大亨」，他說特一區，已連續兩年被外地人標走，這次無論如何都要標下來，屏東潮州鎮公所主任祕書王建元說：「所有的攤商朋友，熱情的集中在潮州這邊投標，甚至有來自金門，台北，台南的攤商朋友，我們總共創下5個第一的紀錄。」

特區席屬於市集頭尾，或是路口等黃金節點，位置佳人潮多，分租也很有市場，攤商搶卡好位，也讓今年特區競標，5項數字都創新高，包括投標人數壓標金等等，非常吸睛，今年營業時間，將從除夕夜開始到初五凌晨，打造120個小時不斷電市集，和民眾一起度過春節。

