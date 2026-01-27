潮州春節市集夯！一般區「中籤率超低」 攤商開搶

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣潮州鎮的春節市集，每年都湧入大量人潮，攤商營業額非常亮眼， 鎮公所 今(27)日舉行一般區攤位的抽籤，現場幾家歡樂幾家愁，有人很幸運中籤，也有些人則是落空，不過現場也被發現，場外有中籤的攤商想要轉賣攤位，鎮公所就提醒了，如果被抓到，就會取消資格，而今年潮州鎮在地居民中籤率18%，潮州以外民眾則是16%，也被說真的很難中籤。

攤商叫賣熱鬧滾滾，大小朋友湧進，每年屏東潮州春節年街市集，總是人潮爆棚，透過空拍畫面來看，更是驚人，攤商都想卡上一位，今(27)日一般區攤位開放抽籤，現場早就擠得滿滿滿，全台甚至離島的攤商，都來參與抽籤，因為市集商機實在好賺，過往以炸物來說，一天一個攤位，就能賺進8-10萬，飲料也大概有5-6萬的營業額。

參與抽籤攤商說：「潮州在地人，很可惜沒有抽到位置，但很高興可以參與這個活動，因為每年都會來抽。」、「抽看看，對啊，有抽到就是擺啊，看要擺什麼。」幾家歡樂幾家愁，有人幸運中籤有人落空，也發現有人中籤後在外面等賣攤位。

今年潮州區共640人來抽籤，搶121個位置，中籤率只有18%，非潮州區，1494位搶242位置，中籤率也只有16%，真的不好中籤，中籤攤商說：「看有沒有人要啊，有人要我就給他，如果價錢好，我就給他，我就不擺啦。」屏東潮州鎮公所主任秘書王建元說：「潮州區的中籤率大概18%，非潮州區的中籤率16%，潮州區的略高，這也是展現我們潮州鎮，保障我們在地居民。1/3的機會，保障給他們(在地居民)。」

主辦方提醒，攤位抽中後不能轉賣，如果被發現將會取消資格，春節市集商機吸睛，每年抽籤盛況再現，攤商都想卡好位置，好好賺一筆。

