潮州春節市集攤位搶手 登記首日湧1182人 中籤率恐創新低

號稱「潮州不夜城」的潮州春節市集，一年比一年熱鬧，日前特區開標創下5項新紀錄後，今（20）日起連續3天上午，在潮州鎮運動公園體育館進行一般區抽籤登記。一大早體育館人龍就繞了好幾圈，登記首日再破紀錄，預估27日公開抽籤，中籤率將創新低。

號稱「潮州不夜城」的潮州春節市集，今年將從除夕夜開始到大年初五凌晨，攤商搶登記一年比一年熱鬧。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

「人潮超乎預期！」第一次來登記的陳姓攤商說，以往開始登記抽籤，從旁經過看到很多人，今年來登記，感覺人真是超多。不過，鎮公所今年也調整整體電費、清潔費及租金，5天從4500小漲至5000元。

潮州鎮公所指出，春節最受關注的47個特區位置16日開標，競標創下5個新高，包括投標人數、件數、總壓標金、得標總金額，以及黃金地段的「特1區」也創下34萬元新高。一般區20日至23日連續3天上午9時至中午12時，在運動公園體育館登記，27日同樣在體育館公開抽籤。

「一年比一年熱鬧！」潮鎮公所主任祕書王建元表示，去年3天登記，潮州區513人、非潮州區1099人，合計1612人；今年登記首日就有潮州區328人、非潮州區854人、合計1182人，21日登記第2天應該就會超過去年3天登記的人數。

王建元說，去年中籤率約22％，預估今年中籤率會再下降，這也顯示出潮州春節市集被全台攤商看好，大家都願意來共襄盛舉。除了春節市集外，潮州年節期間也有系列活動，歡迎民眾一起到潮州日式文化園區、鐵道文化園區、潮好玩幸福村等地遊玩走春。

潮州春節市集今年將從除夕夜開始到大年初五凌晨，共規畫特區47席、一般區363席，合計410席，主打120個小時不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生路畫設為行人徒步區，沿路均設有攤位，攤商類型包羅萬象，除夜市常見的小吃美食，也有娛樂活動，讓民眾逛好逛滿。

