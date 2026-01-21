潮州春節市集120小時不斷電 警推行車攻略避車潮

潮州鎮從除夕夜開始到大年初五凌晨舉辦春節市集，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁，疏導交通。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節不但返鄉人潮多，外來遊客也不少，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁疏導交通。圖為潮州日式文化園區。（羅琦文攝）

今年農曆春節連續假期長達9天，潮州鎮從除夕夜開始到大年初五凌晨舉辦春節市集，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁，整合了轄區內即時路況監控、停車資訊以及替代道路導航功能，民眾只需透過手機掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走，避開壅塞路段。

潮州鎮近年來觀光發展迅速，附近有潮州日式文化園區、鐵道文化園區、潮好玩幸福村、林後四林平地森林公園等景點，而春節市集更有「潮州不夜城」的稱號，主打「120小時不斷電」，更是吸引許多人潮。

潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節不但返鄉人潮多，外來遊客也不少，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁疏導交通。圖為潮州綠色隧道。（羅琦文攝）

潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節不但返鄉人潮多，外來遊客也不少，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁疏導交通。圖為林後四林平地森林公園。（羅琦文攝）

為有效紓解返鄉及潮州春節市集車潮，尤其針對潮州春節市集期間停車位一位難求的現象，潮警好行網頁「停車雷達」彙整了6大停車場資訊，提供停車位置導航，以避免駕駛在市集熱區無效繞行，預期可大幅降低周邊交通負荷。

分局指出，網頁採視覺化儀表板設計，提供3大解決方案，包括即時路況戰情室、智慧停車導引、春節市集四象限離場動線。

為有效紓解返鄉及潮州春節市集車潮，潮州警分局推出「潮警好行2026春節行車攻略」網頁疏導交通。（潮州警分局提供／羅琦文屏東傳真）

分局表示，網頁串接了Google Maps及路口監視器（CCTV），針對轄區或鄰近重要路段等易壅塞熱點即時監控，民眾可即時查看路況，預先規畫行車路線。當台1線新埤路段發生壅塞時，使用者只需選取替代路線方案並點擊「啟動導航」，系統便會直接串接導航軟體，引導車流至較為順暢的185線沿山公路，實現智慧分流。

另外，在春節市集周邊規畫東、西、南、北等四個方向離場動線，使用者可依所在位置，選取最近的行車路線並點擊導航功能，系統便會直接串接導航軟體，引導使用者行駛「最佳路徑」離開，預期可大幅降低車輛在鎮內無效巡迴之時間，減少交通壅塞情形。

潮州警分局長林俊雄表示，交通順暢是春節治安工作的重點之一，希望透過「2026春節行車攻略」網頁，能將被動的交通疏導，轉為主動的資訊服務。讓用路人能掌握主動權，避開車潮，民眾可點擊網頁連結或掃描QR Code進入頁面，請所有用路人多加利用。

