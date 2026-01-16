潮州春節市集5投標指標創新高 在地攤商豪擲34萬奪「特1區」

潮州春節市集今日特區開標，攤商們聚精會神關注開標情況，今年有5項指標創新高。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

號稱「潮州不夜城」的潮州春節市集，是南台灣過年期間的指標性市集景點，最受關注的47個特區位置今（16）日開標，潮州鎮公所指出，今年春節市集特區競標創下5個新高，投標人數、件數、總壓標金、得標總金額，以及黃金地段的「特1區」也創下34萬元新高。得標的攤商也紛紛準備在新春搶商機。

潮州春節市集今年將從除夕夜開始到大年初五凌晨，共規畫特區47席、一般區363席，合計410席，主打120個小時不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生路畫設為行人徒步區，沿路均設有攤位，攤商類型包羅萬象，除夜市常見的小吃美食，也有娛樂活動，讓民眾逛好逛滿。

廣告 廣告

潮州春節市集今日特區開標，今年有5項指標創新高。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

特區席每年都吸引來自全台各地攤商搶標，一早潮州鎮公所禮堂就擠滿人，大家都引頸期盼準備搶攻春節商機。得標特1區的趙姓業者說，自己是潮州在地攤商，平常在愛國夜市經營好幾個攤位，包括娃娃機、烤串等，對潮州春節市集很有信心，加上特1區已連續兩年被外地人標走，今年是第4次投標，「輸人不輸陣」終於得標，「心情只有爽而已」。

潮州鎮公所主任祕書王建元表示，今年潮州鎮春節市集的特區競標創下5個新高，可見潮州春節市集的吸金能力受到全台攤商肯定。

潮州春節市集今日特區開標，潮州鎮公所主任祕書王建元指出，黃金地段「特1區」創下34萬元新高。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

王建元指出，投標人數82人，投標件600件，比去年多出110件；壓標金1318萬2000元，比去年1131萬元成長16.55％；特區總得標金額約578萬元，比去年約453萬元增加27.5％，這是第一次特區競標破500萬元；去年特1區以30萬9999元標出，今年34萬元再創新高。

王建元說，去年春節市集舉辦期間，曾創下周邊20處停車場爆滿狀況，買氣相當高。沒得標的攤商也還有機會，363席一般區攤位將在1月20日至22日開放登記，並在1月27日公開抽籤。其中121席為潮州籍攤商保障席位，其他242席開放給外地攤商，也歡迎全國民眾春節一起到潮州春遊逛市集。

更多中時新聞網報導

NBA》詹皇紀念章榮耀上身 湖人卻吞敗

羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬

信義房屋 率先推動建築能效標示