潮州春節年街市集特區投標金額創新高

屏縣潮州鎮公所釋出一一五年「春節年街市集」四十七個特區攤位，引起近百攤商搶標，投標人數、件數及金額均創歷年新高紀錄。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

開辦已超過一甲子的屏縣「潮州春節市集」，十六日上午潮州鎮公所釋出四十七個特區攤位供攤商競標，結果五天市集的特一區以三十四萬元破紀錄高價標出，比去年的三十萬九千九百九十九元高出許多，而其他特區的攤位也分別以六萬六千餘元至十六萬餘元不等的價格標出，公所僅在特區的收入就有五百七十八萬七千餘元，較去年增加百分之二十七點五，特區的競標價也首度飆破五百萬元，潮州春節年街市集的攤位仍十分夯。

潮州春節年街市集將於今年二月十六日的農曆春節除夕至大年初四舉行，結果特一區以三十四萬元高價標出，今年的總投標件數有六百件，較去年的四百九十件成長百分之十六點五五，今年押標金額有一千三百十八萬二千元，投標人數件數、特區投標金額及押標保證金都創下歷年新高紀錄。

潮州春節年街市集除了四十七個特區攤位外，鎮公所也將於元月二十日到二十二日進行三百六十三個一般區攤位的登記工作，屆時將掀起攤商另一番搶登記熱潮，而一般區攤位的抽籤工作也將於元月二十七日進行。

潮州鎮公所主秘王建元表示，位於潮州市區公園路的立體停車場已啟用近一年，加上鎮內有十處公有停車場，民眾逛市集停車很方便。

另外，內埔鄉公所的春節年街市集特區已於去年十二月二十四開標，其特區中的專區以四十萬元破紀錄高價標出，而一般區攤位攤位數也比潮州多，而市集時間也與潮州相同，屆時兩邊逛市集的人潮將有得拼。