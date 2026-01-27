潮州春節年街市集一般區抽籤 中籤率僅0.18％

今年潮州春節年街市集一般區攤格位抽籤，二千餘位攤商擠滿潮州運動公園體育館，中籤率僅０.１６％及０.１８％，中籤率極低。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣「潮州春節年街市集」四十七個特區攤位創歷史新高價標出後，鎮公所再於二十七日在潮州運動公園體育館進行一般區三六三個攤格位抽籤工作，整個體育館擠滿二一三四位攤商，現場呈現幾家歡樂幾家愁場面。

將於今年農曆春節除夕至大年初四登場的「潮州春節年街市集」，一般區三六三個攤格位於元月二十日至二十二日進行登記作業，其中三分之一的一百二十一格攤位由設籍潮州鎮的攤商六四０人搶登記；而三分之二的二百四十二個攤格位，更吸引非設籍潮州鎮的攤商一四九四人搶登記，三天下來共有二一三四人登記，搶登記的攤商較去年多出詐多，恢復到新冠疫情前過二千人的水準。

在抽籤過程中，設籍潮州鎮的攤商中籤率僅０.１８％，而非設籍潮州鎮的攤商更只有０.１６％，有多位攤商是從台北、台中、台南及高雄市遠道而來，現場中籤攤商的歡呼聲及多位未中籤攤商的嘆息聲此起彼落，形成強烈對比，僧多粥少。

潮州鎮公所主秘王建元表示，潮州春節年街市集的攤商總共有四百一十攤，攤商內容十分多元，是民眾春節年假逛街的好去處；而週邊的潮州日式歷史建築文化園區、鐵道博物館、綠色隧道、林後四林平地森林園區及潮好玩幸福村等多處景點也都有熱鬧活動，是休閒踏青走春的好地方；再者潮州鎮長周品全也會在大年初一上午在鎮公所拜年發送文創商品，並不定時在春節年街市集中發送，祝福民眾過好年。