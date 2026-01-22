潮州春節年街市集一般區攤位二千餘人搶登記 十分搶手

潮州春節年街市集一般區攤格位連續三天在潮州運動公園體育館開放登記，結果三天下來飆破二千人搶登記，創下歷年紀錄。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

超過一早子的「潮州春節年街市集」，潮州鎮公所繼元月十六日釋出四十七個特區攤位供攤商競標後，再度釋出三六三個一般區攤格位從元月二十日至二十二日供攤商登記；結果三天下來共有二一三五人登記，較去年一般區的登記人數一六一二人多出許多，顯示潮州春節年街市集的攤位仍十分夯。

今年潮州春節年街市集四十七個特區攤位競標，其中特一區由潮州鎮籍的攤商以三十四萬元的歷史新高價標得，比去年的三十萬九千九百九十九元高出許多，而其他特區的攤位也分別以六萬六千餘元至十六萬餘元不等的高價標出，可見潮州春節年街市集特區攤位是攤商的搶手貨。

潮州春節年街市集一般區三六三個攤位連續三天開放攤商登記，其中三分之一的一百二十一格攤位由設籍潮州鎮的攤商六四一人搶登記；而三分之二的二百四十二個攤格位，更是有來自北中南及金門非設籍潮州鎮的攤商一四九四人搶登記，三天下來共有二一三五位攤商搶登記，潮州春節年街市集一般區攤格位的攤商登記人數也首度飆破二千人大關，可以說僧多粥少，鎮公所將於元月二十七日上午在潮州運動公園體育館進行抽籤工作，屆時攤商的中籤率僅有百分之十七。

而經潮州鎮公所的統計，今年的潮州春節年街市集，鎮公所在四十七個特區攤位共收入標租金五百七十八萬七千餘元，而一般區攤位也收入一百八十一萬五千元，鎮公所將用於一般公共建設及增加社會福利基金之用。