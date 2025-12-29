潮州汙水道開工 將接管1621戶

潮州鎮汙水下水道系統管線及用戶接管工程，29日舉行開工典禮，內政部長劉世芳（左三）與屏東縣長周春米（右三）共同主持。（羅琦文攝）

屏東縣政府29日在潮州水資工務所舉行「潮州鎮汙水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標」開工典禮，由縣長周春米、內政部長劉世芳共同主持。周春米表示，汙水下水道系統是看不見卻極為重要的良心工程，此次工程完工後可提供1621戶免費接管及每日4200噸汙水處理量，有效提升潮州鎮公共汙水下水道普及率約7.18％。

屏縣府水利處表示，潮州主要沿著民治溪兩岸發展，民生汙水多直接排入側溝後流入民治溪，為改善河川水質汙染問題，縣府進行潮州鎮汙水下水道系統管線及用戶接管工程，此次工程範圍主要位於潮州鎮民治溪以南、介壽路及志成路。

周春米指出，潮州是屏東人口第二大鄉鎮，縣府自民國107年推動此處下水道工程，採2期執行，分別為107年至117年及118年至123年，工程總經費逾38億元，目前第一期汙水幹管工程已完工，水資源回收中心持續施工中，並同步推動第一期管線與用戶接管作業，預計116年11月完工。

劉世芳表示，下水道工程完工後，預計約有4萬1000名民眾受惠，但還要拜託居民忍受一時不便，下水道建設是一項不易推動的工程，不僅關乎環境衛生，更牽涉家戶端的配合與溝通，工程推動過程繁複且耗時，因此她也感謝地方民代與相關單位協助溝通協調。

水利處表示，潮州鎮汙水下水道系統整體計畫內容，包含汙水管線約27.74公里、用戶接管戶數1萬3380戶，興建一座日汙水處理量約8400噸的水資源回收中心，總建設經費約38億元。