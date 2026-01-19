潮州美食地標！傳承75 年溫體牛火鍋創始店，中藥老滷湯頭鮮到沒話說

屏東｜潮州牛肉福

潮州牛肉上港有名聲、下港有出名，但到底要吃那一家眾所紛云，早前在屏東地頭蛇，竹田豆油伯老闆的帶領下，先後嚐過「牛大福」和「隆興汕頭火鍋」，這次我們要嚐的，據說是牛肉火鍋的創始店「牛肉福」在潮州有70年的歷史。結論:扁魚沙茶湯底很鮮，手切牛肉嫩到不行，牛肉熱炒滿滿鑊氣好吃得亂七八糟。

牛肉福位於潮州車站周邊不遠處，創業於1950年據說是潮州牛肉火鍋的創始店，遠遠的你就可以看到長長的人龍和越靠近越難頂的湯頭鮮。

牆上貼滿各大媒體、電視的採訪報章雜誌和照片，老店、名店無誤。湯頭以牛骨及祕傳中藥熬煮少了腥添了香，而且越煮越鮮。

1、2樓數十桌幾乎坐無虛席，假日用餐時間排個半小時以上那也是常事。

這裡的湯頭有兩種，一是沙茶、二是牛雜，醬料區可以自己添調，也可以照著上面的調配方法。

主打自然是溫體台灣牛，另外據說小卷也非常受歡迎。另外冰藏有冷藏牛肉、蔬菜、海鮮和各種火鍋料可自由拿取，收費時依盤子計價。

另外，這裡的各式牛肉熱炒也相當受歡迎。

首先當然是溫體牛，只有這種溫體牛才有辦法做到貼盤不滑落。

這溫體牛肉非常新鮮，建議不要刷到全熟，差不多粉紅的成色就可以入口，那滋味何止一個鮮字了得，第一片可以先嚐嚐屏東溫體牛的原汁原味，真心軟嫩鮮滑加上湯底的鮮甜，那是甜上加甜，好吃得亂七八糟。

這牛雜湯帶著濃厚的中藥氣息，帶點沙茶、牛骨的鮮，裡面的牛雜非常多，正點到不行，我一個人先來一碗再說。

接下來是炒牛肉，牛肉鮮嫩自是不在話下，滿滿的鑊氣更是討人喜歡，當真是一口接一口，完全停不下來。

九層塔炒牛雜更是美上加美、味上添味，那同樣帶著鑊氣的醬香和軟糯的牛雜當真是你濃我濃，相得益影，原本以為炒牛肉已經封頂了，沒想到炒牛雜更是令人激賞，下次來我要一個人吃一盤!

本來想再去炒同樣有5、60年功力的刀削冰，但一看火車快來了，只好留個遺憾，下次才有理由再來。

潮州牛肉福:屏東縣潮州鎮金陵街31號，電話: 08 789 8107，營業時間:06:30-15:00/17:00-20:00(星期二休)

文章來源：小虎食夢網