潮州警分局首創警察廟農民曆 接地氣宣導反詐

潮州警分局首創「警察廟農民曆」，由分局長林俊雄（左二）親率宣導團隊深入市場發放給民眾，充分達到反詐及交通安全宣導效果。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

潮州警分局為提升治安與交通安全等各項政令宣導層面，攜手潮州警友辦事處首度印製「潮州警察廟農民曆」共一千本，該農民曆除介紹潮州警察廟的建廟沿革與文化背景外，更結合民眾日常生活實用資訊，融入反詐騙、交通安全及婦幼安全等宣導內容，讓民眾在翻閱之際輕鬆吸收重要防護知識。

由於今年是潮州警察廟農民曆的首印年，獲得眾多潮州警友顧問熱烈支持與贊助，共同響應推動警政宣導創新；分局長林俊雄於印製完成後，隨即率領潮州分局宣導團隊前往潮州中正市場及各關懷據點，親自向民眾發放並宣導最新防詐騙手法及交通安全觀念，廣獲民眾好評。

廣告 廣告

分局長林俊雄表示，農民曆是民眾日常生活中最常接觸的刊物之一，透過跨域合作的方式，結合地方信仰與警政宣導，不僅能拉近警民距離，更能讓防詐、交通與婦幼安全觀念深植民心，達到寓教於樂、宣導入心的效果。