潮州警查獲男子毒駕 屏東首件「現場快篩告發再扣車」

〔記者陳彥廷／屏東報導〕警政署本月20日全面啟動全國性「毒品唾液快篩」執法，屏東潮州警方也查獲毒駕，成為屏東縣首件「現場採證、立即告發」的毒駕違規案件，警方強調，若是拒檢，將比照酒駕開罰18萬元罰單，且同樣要「人車分離」，若是極有嫌疑，還會請檢方指揮，讓傷害沒有擴大的空間。

潮州警分局光華派出所於26日23時10分，在潮州鎮永德路段查獲一起施用毒品後駕車案件，並依「現場採證快篩陽性」程序立即開立毒駕違規告發單，為屏東縣首件依新制完成現場採證後即時告發的案件。

廣告 廣告

警方表示，警員江承恩、蘇韋綾及實務生饒家榮夜間巡邏時，於永德路段發現1男子騎乘重型機車搖晃不穩、且多次急煞，顯有危險駕駛情形，警方攔查。盤查期間，員警聞到該名黃男身上散發疑似毒品氣味，黃男亦坦承先前施用毒品。

由於黃男為調驗人口，警方依法告知唾液毒品快篩的權益，黃男同意後由警方現場施作採證程序，快篩結果呈毒品陽性反應。警方隨即依道路交通管理處罰條例規定，當場開立毒駕違規告發單。

依規定，本案黃男施用毒品後駕車者，可處3萬元至9萬元罰鍰，並當場移置保管車輛。同時，後續將待毒品檢驗報告出爐後，再依公共危險罪嫌偵辦，並通報衛生單位啟動後續處遇措施。潮州警分局呼籲，毒品施用後駕車危害自身及他人安全，警方將持續加強巡查與執法，全力防杜毒駕，維護道路交通安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭男精神恍惚自撞路邊車 唾液快篩驗出毒駕送辦

台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

