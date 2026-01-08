潮州警聘請在地熱心律師 健全員警執法後盾

潮州警分局聘請在地熱心的盛澤法律事務所律師張峻豪（右）擔任該分局法律諮詢顧問，由分局長林俊雄親自頒發聘書，健全員警執法後盾。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣潮州警分局為落實依法行政並保障員警權益，特別聘任在地的盛澤法律事務所律師張峻豪擔任該分局法律諮詢顧問，由分局長林俊雄親自頒發聘書，張律師將提供第一線執法員警優質法律諮詢及協助，健全員警執法後盾，鼓勵員警勇於執法。

盛澤法律事務所律師張峻豪與警察工作頗有淵源，其母親為前屏東縣政府警察局志工大隊大隊長郭亮文，長期投入警政志願服務，自幼耳濡目染警察為民服務的精神，也促使張律師對警察實務與執法環境有更深刻的理解。

潮州警分局指出，警察同仁在第一線執法時，經常面臨複雜且高度專業的法律問題，透過聘請專業律師擔任法律諮詢顧問，能即時提供員警正確法律意見與協助，降低執法風險，讓同仁在依法行政的前提下，更有信心投入治安與交通工作。

潮州警分局長林俊雄表示，依法行政是警察工作的核心價值，員警的權益保障更是不容忽視；此次聘任張峻豪律師擔任法律諮詢顧問，不僅強化分局法治基礎，也展現警察機關重視專業與制度的決心，期盼藉由完善的法律後盾，鼓勵員警勇於任事、安心執法，持續守護地方治安，提供民眾更優質的警政服務。