潮州警首件毒駕告發 最高可開罰九萬

黃姓男子施用毒品後騎乘機車，被潮州警方實施唾液毒品快篩呈陽性依法告發，成為屏東縣首件毒駕依新制完成現場採證後即時告發的案件。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

潮州警分局光華派出所於二十六日深夜十一時許，在潮州鎮永德路段查獲一起施用毒品後駕車案件，並依「現場採證快篩陽性」程序立即開立毒駕違規告發單，為屏東縣首件依新制完成現場採證後即時告發的案件。

光華派出所警員江承恩、蘇韋綾及實習生饒家榮夜間巡邏時，於永德路段發現調驗人口黃姓男子騎乘重型機車搖晃不穩、且多次急煞，疑似有危險駕駛情形，警方遂上前攔查；盤查期間，員警聞到黃男身上散發疑似毒品氣味，黃男亦坦承先前有施用毒品。

警方依法告知唾液毒品快篩之權益，黃男同意後由警方現場施作採證程序，快篩結果呈毒品陽性反應，警方隨即依道路交通管理處罰條例規定，當場開立毒駕違規告發單。

依規定，該案黃男施用毒品後駕車，可處三萬元以上、九萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛；同時，後續將待毒品檢驗報告出爐後，將再依公共危險罪嫌偵辦，並通報衛生單位啟動後續處遇措施。

潮州警分局呼籲，毒品施用後駕車危害自身及他人安全，警方將持續加強巡查與執法，全力防杜毒駕，維護道路交通安全。