潮州這村太好玩！親子變身勇者闖關 二、三月年獸、運動會接力登場

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東最夯的親子聖地「潮好玩幸福村」再次掀起冒險熱潮！為了推動親子共融與遊戲化學習，屏縣府社會處將場域打造為大型RPG冒險地圖，登場的首波「勇闖新手村」吸引爆滿家長帶著孩子前來「練等級」。雖然首戰剛落幕，但錯過的家長別傷心，官方隨即宣布二、三月接力推出「彩繪年獸」與「迷你六堆運動會」，邀請全台勇者家庭繼續累積經驗值，換取限定寶物。

18日的活動現場彷彿置身遊戲世界，孩子們化身為尋找傳說「金勾盃」的潮寶貝，與家長攜手挑戰「粒粒是好米」體驗賽。只見大小朋友合力推著滿載稻米的推車，在限時內挑戰裝袋，不僅考驗體力，更在揮汗中體會農作辛勞。現場更有傳統「碰碰爆米香」DIY，陣陣香氣伴隨爆鳴聲，讓不同年齡層的孩子都在歡笑中感受傳統文化，實現「共融冒險」的核心理念。

屏東縣政府社會處表示，「潮好玩幸福村」今年特別規劃「冒險集點制度」，將整年活動串聯成一段成長旅程。民眾參與活動後可領取「經驗值」點數，兌換包括「趕集折價券」、「護身符吊飾」，甚至是具備遊戲感的「暴擊護腕」與「防禦頭帶」等限量寶物。這種「可累積」的成就感，讓許多家長直呼：「這不是一次性的活動，是陪孩子一起闖關成長的紀錄！」

錯過首場的家庭請注意！冒險旅程才剛開始。 緊接著在2月15日，現場將轉場為「彩繪年獸 × 馬尼市集」，讓孩子發揮創意擊退年獸；3月15日則由「迷你六堆運動會 × 潮客市集」接棒，將客家文化融入趣味競賽。

社會處強調，每一季的主題如「勇闖新手村」、「裝備許願池」到「魔法潮森林」，都是為了讓親子在陪伴中培養理解與尊重差異的能力。後續場次皆規劃有親子劇團或說故事活動，歡迎全台民眾鎖定「潮好玩幸福村」臉書粉專，一起加入這場橫跨四季的幸福大冒險。

