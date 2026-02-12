潮州鎮永春路便利超市玻璃窗被開槍 警方追查中

屏縣潮州鎮光春路某家便利超市遭到歹徒疑似持空氣槍射擊，落地玻璃窗留有彈痕並破裂。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣潮州鎮光春路某便利超市，二月十日晚間有一名男子疑持空氣槍射擊該超市的落地玻璃窗，出現數個彈痕並有破案痕跡，目前潮州警分局已鎖定一名嫌疑犯身份，正積極追緝中。

甫於去年六月間開幕的某便利超市，係於十日晚間六時四十五分遭到一名男子疑似持裝有鋼珠彈的空氣槍射擊落地玻璃窗，造成玻璃窗留下數個彈痕，並有破裂痕跡，所幸未造成任何人員受傷；潮州警分局員警獲報隨即趕往蒐證，並調取監視影像，發現案發前有一名疑似嫌疑犯的男子進入該超市內查看地形形跡可疑。

目前警方已掌握特定嫌犯身分，正積極查緝中；警方也呼籲民眾如有糾紛，應循正當管道反映，切勿以暴力方式處理，以免觸法並危害公共安全。