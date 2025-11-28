潮州鎮長周品全涉收賄390萬 今50萬交保、將二度復職

國民黨籍屏東縣潮州鎮長周品全，涉嫌利用職權核定清潔隊員，內定7人錄取並收受賄賂共390萬元，屏東地檢署今（28）日偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪起訴周品全等16人。全案移審屏東地方法院後，羈押近4個月的周品全，今日下午以50萬元交保，將向縣府申請復職。

潮州鎮長周品全涉貪，被起訴羈押4個月至今，今日下午周品全以50萬元交保，將向縣府申請復職。（圖／翻攝臉書）

檢方調查，周品全從民國108年至114年間，陸續接受求職者親屬或關係人的請託與賄賂，以每人30萬元至80萬元不等的金額，內定7名清潔隊員，收賄金額共計390萬元。屏東地檢署調查發現，行賄者包含潮州鎮代會主席王淑貞及其丈夫，以總金額160萬元，陸續協助其子、外甥及外甥女取得清潔隊員職位；林姓樁腳則以80萬元行賄，陸續幫助2名子女取得清潔隊員職位，王淑貞也因此被起訴。

屏檢指出，周品全鎮長期間涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定職權，與潮州鎮代會主席王淑貞等人勾結，透過內定方式綁樁，協助王的親屬及民間友人子女共7人錄取清潔隊員。檢方表示，周品全、王淑貞、陳姓秘書均涉犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂；周品全妻子涉犯洗錢罪嫌；其餘11名行賄者涉對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪嫌。

潮州鎮長周品全（圖）及潮州鎮代會主席王淑貞及其丈夫皆涉貪，共16人被檢方起訴。（圖／翻攝臉書）

此外，周品全及王淑貞還在任內，多次將公務車供私人使用，並核銷油料費用，造成公帑損失，另涉公務員假借職務上之機會犯背信罪。周品全於112年駕駛公務車往返醫院，核銷非公務使用430元油料費；王淑貞則在112年駕駛公務車往返醫院等處，使潮州鎮代會給付非屬公務使用油料費836元。

檢警7月搜索潮州鎮公所及周品全相關處所，經約談涉案及相關證人後，認為周涉貪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方今日偵查終結後，依貪污治罪條例起訴周品全及王淑貞，周的石姓妻子替周收錢遭洗錢防制法起訴，其餘穿梭於行賄與受賄雙方的鄭姓、陳姓、陳姓等被告也遭貪污治罪條例起訴，至於涉嫌行賄為親屬買官的楊姓、陳姓、陳姓、陳翁姓、林姓、林姓、陳姓及黃姓等被告，也因「非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪嫌」起訴。

周品全交保後將向縣府申請復職，這也是他任內第二次被羈押後又復職。周品全曾因涉及違法為郭台銘收購連署書情節重大被屏檢聲押獲准，他在郭案中供出收購連署書的500萬元賄款是由國民黨籍屏東縣議長周典論交付，獲得檢方緩起訴處分（須支付公庫50萬元），於去年1月間獲釋復職後，又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時涉賣官情事。此次第二次被押又獲釋，預計下周再次復職。

