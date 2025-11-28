潮州鎮長賣官案 15人遭起訴

屏東縣潮州鎮長周品全。（本報資料照片）

屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌以30萬元至80萬元賣官，透過內定等方式錄取包括潮州鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女，及其他求職者等7人。另外，屏東地檢署也查出周品全與王淑貞涉嫌濫用公務車，全案近日偵結，依貪汙治罪條例等罪將周品全等15人提起公訴，後續接押庭法官裁定50萬元交保。

屏檢指出，周品全自民國108年至114年擔任潮州鎮長期間，涉嫌濫用對清潔隊員人事核定的職權，接受王淑貞與其丈夫，及楊姓、陳姓、林姓等人的請託與賄賂，藉由提前提供徵選資訊，協助其親屬7人成功錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額30萬元至80萬元不等，7人合計390萬元。檢方也查出，周品全在112年9、10月間，以公務車往返就醫，並且核銷430元。

王淑貞則是為兒子、外甥及外甥女求得清潔隊職位，以水果禮盒裝現金等方式，前後共交付3筆賄款，總金額達160萬元。另外，檢方也查出王淑貞在112年4、5月間，駕駛公務車供私人就醫使用，並核銷油料費用836元。

屏檢依貪汙治罪條例、刑法背信罪起訴周品全及王淑貞，周品全的妻子則因替周收錢而被依洗錢罪起訴，其餘涉嫌行賄為親屬買官，及穿梭於行賄與受賄雙方的被告等12人，也分別依行賄及受賄罪起訴。

周品全近年官司纏身，前年底因涉及郭台銘連署案、遭控違法收購連署書而遭羈押近2個月，後因供出收購連署書的500萬元是由議長周典論交付，最終獲檢方緩起訴處分，復職後又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時涉賣官情事，而鎮長、主席因賣官、買官雙雙遭起訴，引起地方議論紛紛。