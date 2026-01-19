潮州鎮長選舉 4強爭霸 中間選民決勝負

屏東縣潮州鎮公所主任祕書王建元表態參鎮長。（本報資料照片）

屏東縣潮州鎮民代表張王惠雪表態參選鎮長。（本報資料照片）

外傳屏東縣議員洪明江將回鍋參選潮州鎮長。（本報資料照片）

屏東縣潮州鎮民代表潘素霞表態參選鎮長。（本報資料照片）

屏東縣潮州鎮是全縣人口第2多的鄉鎮，加上藍綠版圖壁壘分明，歷屆鎮長選舉都相當激烈，今年也不例外，目前民進黨籍縣議員洪明江、無黨籍的鎮公所主任祕書王建元及鎮代潘素霞、國民黨籍鎮代張王惠雪都表態參選，4人的年齡被戲稱是場「四年級生與六年級生的對決」。地方認為，在多人角力下，中間選民將成為此次選戰關鍵。

現任國民黨籍潮州鎮長周品全2任屆滿，除洪明江回鍋參戰、潘素霞二度挑戰外，王建元、張王惠雪也有意角逐，洪、潘、張王均為四年級生，王建元則是六年級生，年齡差距在地方意外掀起討論。地方政壇認為，參選人年紀確實是新世代選民考量因素，但各自的經歷、能力依舊是選民投票重要指標。

細看4人背景，王建元是交通大學土木碩士，學經歷佳，在潮州鎮公所服務20年，從基層做起，歷任建設課長、技士到主祕，對鎮務瞭若指掌，黨派色彩較淡，專業、穩定的事務官形象，與地方社團、里長緊密連結，是其最佳優勢。

洪明江曾任潮州鎮長、多屆民進黨潮州鎮黨部主委，鎮長任內政績加上現任議員，使他具有串聯縣級資源的能力，成為4人中最能掌握政黨動員力的參選人。

潘素霞與張王惠雪雖都以無黨籍當選鎮代，潘的政治屬性偏綠，張王則在選後加入國民黨，不過2人形象類似，都勤於基層服務累積個人口碑，實力不容小覷。

地方人士認為，潮州鎮長年來藍綠版圖各占3成、中間選民占4成，誰獲取中間選民支持，就有機會突圍奪勝。為此，國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉有意拉攏王建元，強調目前正協調人選，希望持續潮州藍色執政。