潮州鐵道園區走春抽紅包

潮州鐵道園區將於二月六日舉辦書法名家揮毫贈春聯，並推出春節期間入園抽紅包活動，歡迎民眾走訪該處多元慢活的生態園區。

佔地八公頃的潮州鐵道園區，結合車輛維修、鐵道觀光和生態環境，戶外的動物友善和多元生態為園區亮點，屬於生態融合多元慢活及特色飲食的休閒場所，適合親子共遊！

同時有多種小動物在園區草地上放養，悠閒地到處散步，除了有豬、牛、羊、梅花鹿、馬、魚、鴨，近期更新增了小朋友最喜愛的「卡皮巴拉」水豚君。

廣告 廣告

潮州鐵道園區內有很多網美拍照打卡景點，園區博物館裡也有展示詳細的火車文物與拍照場景，另外還有互動遊戲一票玩到底，以及咖啡店可以享受下午茶。

園區地點十分便利，從屏東崁頂交流道到園區只要十分鐘，營業時間從早上九時至晚上八時，一般民眾門票一百元、潮州鎮民五十元，未滿三歲免費入園；春節期間入園門票不漲價，大年初一開始，憑入園發票到會場還可參加抽紅包活動，抽完為止。

另外，臺鐵公司潮州機廠將於二月六日上午十至十一時，在園區舉辦「馬踏誠信潮幸福」企業誠信宣傳活動，將邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，並安排「臺鐵七巧板」與「鐵路小學堂有獎徵答」等互動闖關遊戲，完成闖關挑戰的民眾，可參加抽獎拿小禮物，且該活動時間入園民眾皆可免費參加，獎品豐富十分超值！