潮怪出沒！屏東潮好玩打卡送

「潮怪的異想世界」特展2日在潮州潮好玩幸福村開幕，屏東縣長周春米（後中）和小朋友開心冒險，一起尋找潮怪。（羅琦文攝）

屏東縣政府社會處2日在潮州鎮潮好玩幸福村舉辦「潮怪的異想世界」特展開幕活動，屏東縣長周春米與潮怪創作者徐至宏帶領小朋友展開冒險行動，在草地上尋找8隻逗趣可愛又充滿個性的潮怪，每找到一隻就爆出大聲歡呼，將潮怪團團包圍，現場充滿歡笑聲。

徐至宏說明創作理念表示，這8隻潮怪分別是巨鱗獸、龜仔獸、長頸獸、蠑蠑獸、蛋上小鱗獸，以及3隻調皮的小鱗獸，他想像恐龍若因氣候變遷而存活至今，經過長時間演化，身形與習性已經不是原本樣貌，因此誕生怪獸系列小角色陪伴大家，希望讓孩子不只是看展，也能感受藝術走入生活的溫度。

廣告 廣告

周春米表示，潮好玩幸福村自2022年開始至今，已突破百萬人次到訪，園區內除設有共融公園遊戲場、國立科學博物館的常設展，後續將增設托嬰中心與日照中心，打造屏中地區成為全齡共享的休閒好去處，期盼透過溫暖與充滿想像力的藝術特展，讓孩童在日常生活中與藝術零距離。

屏東縣政府社會處表示，8隻超萌逗趣的潮怪個性不同，小鱗獸充滿活力愛跑跳愛爬樹，巨鱗獸幽默冷靜，龜仔獸認真細心，蠑蠑獸膽小易緊張，高達2公尺的長頸獸愛仰望天空有遠見。造型獨特、性格鮮明的潮怪，象徵守護、好奇與陪伴，打造出溫柔又幽默的幻想草原。

社會處表示，展場周邊同時設置紙箱城堡及紙箱恐龍等自由遊戲空間，讓大小朋友尋找潮怪後，還能繼續在紙箱城堡裡與恐龍開心捉迷藏，特展期間在展區拍照打卡，與潮怪們一同留下最幸福的紀念，即可兌換限定版潮怪明信片，邀請大小朋友共遊幸福村，一起尋找潮怪、感受藝術與童心的魅力。