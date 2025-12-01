潮流商品IP保衛戰：品牌方如何建立護城河？LABUBU的五個法律啟示
文：廖婉君律師、辛宇律師、張荷儀律師（協合國際法律事務所）
近年潮玩文創商品大爆發，尤其透過流行歌手或網紅帶貨效應，更是銳不可檔，其中竄紅最快、最吸睛的潮玩之一，非泡泡瑪特（POP MART）推出的原創角色「LABUBU」莫屬！不只在亞洲走紅，更一路紅到北美，成為Z世代與千禧世代爭相收藏的夢幻逸品，甚至攻佔名媛貴婦的精品蒐藏之列，網路上轉手價格更是驚人，引發轟動。
在泡泡瑪特（POP MART）的推波助瀾下，LABUBU不只是限量公仔盲盒搶購的主角，也出現在各式T恤服飾、文具、手機殼，甚至是與眾多知名品牌發行聯名商品。
但爆紅商機的背後，市面上盜版、仿冒問題等也如影隨形，讓原創品牌之智慧財產保護和市場運營備受挑戰，亦可能嚴重衝擊企業形象及營收。
但據悉發行LABUBU的泡泡瑪特早已建立完整的IP保護布局，不僅早已意識到抄襲與仿冒的潛在風險，已預先註冊多個商標類別、甚至註冊近似商標「LAFUFU」等，以全面防堵惡意侵權行為，即使海外出現仿冒品，也會立刻透過法律行動捍衛品牌權益，值得企業學習與警惕。
潮玩是一個高密度創意輸出的產業，每個角色背後都有獨特的角色個性、故事設定、世界觀與視覺語言等，融合藝術、設計、玩心與情感的綜合體，而這些創作成果的法律保護，就是所謂的智慧財產權（Intellectual Property, IP）。
LABUBU的武裝：IP法律如何保護？
1. 著作權：從第一張設計稿開始就具備的權利
LABUBU的角色設計及外觀（例如圓潤又毛茸茸的身體、圓形大眼睛、九顆尖銳的牙齒等外觀）、角色設定故事、平面插畫內容、甚至角色的3D建模等，皆可受到著作權法的保護。
台灣的著作權法採「創作保護主義」，亦即「創作完成即享有著作權」，不需要登記或申請，但遇有爭議時創作者仍必須要能舉證自己是創作者。
實務上，雖台灣著作權並未採取登記制度，但若有意拓展國際市場時，亦可考慮向有保留著作權登記制度之國家（如：美國）辦理著作權登記，可強化著作保護，降低日後舉證的困難性。
2. 商標權：角色名字、LOGO與品牌價值的標識
台灣商標法係採「註冊保護主義」，也就是商標必須經主管機關核准註冊後，才受商標法之保護，商標權人將取得可專屬使用商標、並得授權他人使用該商標的權利，且得禁止他人使用該註冊商標，亦得禁止他人於相同或類似之商品上使用相同或類似之商標，以避免導致消費者混淆誤認。
因此，品牌方在進入市場前應積極完成商標布局，避免發生品牌或IP一旦公布後，商標便被其他有心人士搶先註冊，對品牌及IP拓展造成重大阻礙。
此外，對於其他有意進軍的國際市場亦應先行佈局及完成商標註冊，以擴大保護範圍。
除名稱及圖樣之外，商標使用範疇亦是戰略重點。
舉例言之，知名積木玩具製造業者樂高雖係以積木類型益智玩具起家，但其商標除註冊在玩具積木等項目以外，亦早已將其商標「LEGO」及LEGO圖形註冊於「動畫片」、「電腦遊戲、影像、音樂及圖像範圍內所有以玩具、卡通、組合玩具或機器人玩具為特色之互動式遊戲、活動、故事、漫畫書」等商品及服務，擴大其未來使用範疇，以全面保護其商標。
具有發展潛力的熱門商品及IP除現有項目之外，未來亦可能會跨足玩具、服飾、食品、家飾品、周邊配件等多個類別，因此商標布局時更需考量品牌發展進行註冊，以得到完整保護。
發行商泡泡瑪特已將「LABUBU」、「POP MART」、「Molly the painter」及「POP LAND」等文字及圖提出多種商標申請，類別橫跨玩具類（第28類）、服飾類（第25類）、文創商品（第16類）、展演與動畫服務（第41類）等，除展現產品發展的企圖心之外，也成為品牌授權的重要籌碼。
發行商泡泡瑪特甚至在其他國家還將近似的名稱「LAFUFU」一併辦理商標註冊，亦即當品牌逐漸壯大時，業者可考慮採取更積極的「預判式」IP布局與權益保障策略，降低日後風險與權益保障成本。
3. 專利與設計保護：當角色造型具功能性或工藝性時
若潮玩設計結構有創新技術功能（如開關機關、可動部位），還可以考慮申請發明或新型專利；若為特殊立體造型與外觀（如公仔雕塑細節），則可考慮申請「設計專利」。
LABUBU本身若某些系列具特殊可動設計或限量特殊塗裝造型時，也能透過此方式做更細部的保護。
品牌方如何建立商戰護城河？LABUBU的五個法律啟示
1. 越早佈局，越有利於建立護城河
LABUBU在尚未爆紅時，就完成基本的商標註冊、申請與基本IP保護，讓團隊在仿冒品或近似品出現時可以迅速主張權利。
有些品牌方於營運初期時可能較難達到完整且全面之IP布局，此時就可能會有「商標蟑螂」、「著作蟑螂」與「專利蟑螂」趁虛而入的空間，他們可能透過惡意搶註與知名品牌相近的商標、著作或專利，並對品牌方寄送存證信函與律師函，指控侵權並要求高額和解金或授權金。
面對此類主張，應先確認對方是否為真正權利人，同時需檢視其主張內容是否合理，評估雙方作品或設計相同與近似程度，並注意對方是否屢次發函、要求金額過高，以及是否有正常經營活動等。
反之，若對方為真正的權利人（有些「商標蟑螂」真的註冊相同商標！），則可能構成違法、侵權及賠償風險，則業者亦應盡速處理，可先洽詢專業顧問評估侵權風險，後續暫時處置行為：包括暫時性下架、停止銷售、停止使用第三人之IP等亦應同步考量，以免損害金額持續擴大，導致須負擔民事及刑事責任。
2. 全球佈局，跨境註冊不可省
LABUBU能在亞洲多國同步上架、參展與授權合作，是因為泡泡瑪特早已完成多國的商標註冊及布局。
對於新創團隊來說，至少應優先考慮註冊三類關鍵市場：（1）主要銷售國、（2）高仿冒風險國、（3）未來授權目標國。
除國內市場外，亦應留意海外市場的商標布局，例如美國商標法採「使用保護主義」，如在商業上使用該商標或有使用意圖，即可提出註冊申請並取得保護，故業者更應保留商標實際使用的證據，如銷售紀錄、廣告素材、官網截圖等，以利日後權益保障。
3. 內部建立IP完整資料檔案，形成創作證據鏈
團隊在創作角色與系列商品時，務必保留草圖、創作過程、命名發想、提案紀錄、參展記錄與合照、社群上傳時間點紀錄等資料，日後若有侵權爭議，能快速舉證。
這就表示，從創作者開始發想、畫草圖、建模、設計包裝那一刻起，就應該妥善保留及儲存相關記錄：包含應妥善保存草稿、概念圖、手繪稿、素材檔、創作筆記、Email往來等資料記錄，不僅是作為未來主張權利的重要依據，更是作為未來維護作品法律價值的「武器」。
而品牌方若是由員工或委任外部設計師創作時，也應該留意要求員工及設計師留存相關證據，包括可制定內部員工之定期創作報告準則、要求留存每日創作記錄、建立著作完成之報告程序等，以便發生潛在爭議時可順利舉證。
4. 授權策略要搭配契約保障IP完整性
文創商品與其他品牌聯名合作時（如服飾、便利商店周邊、展覽）均應簽署授權合約，明確限定角色使用方式、授權期間與可延伸商品類型。
對中小品牌而言，即使只是與插畫家、工廠或展覽合作，也請留下書面契約與授權條款，避免角色「被他人帶走」或被錯誤使用。
5. 遇到侵權，冷靜蒐證、理性提告
當遇到網路平台上販售未經授權商品、仿冒品、或角色運用在其他領域，團隊應先蒐集資訊及證據，包括侵權商品本身、販售頁面截圖、交易紀錄及物流資訊等。
接著可透過發送存證信函或律師函，正式要求侵權方或網路平台立即停止製造、販售仿冒商品。
倘若侵權方收到存證信函或律師函仍置之不理，品牌方可進一步提起民事訴訟及刑事告訴，提出損害賠償及停止侵害等主張。
但亦須留意，任意發送存證信函或律師函也可能會踩到公平交易法之紅線，因此品牌方進行IP權益保障時也需要高度謹慎的法律分析。
北京一家位於商業鬧區的百貨公司設立的Labubu快閃店
每個文創商品的爆紅都不是偶然，而是一場角色魅力、設計實力與法律策略的綜合戰役。
法律，不是來限制創意的，而是為創意這座堡壘撐起屏障的護城河。
IP保衛戰，不只是為了保護創作，更是攸關商業品牌能否建立護城河、抵禦市場抄襲與仿冒風險的關鍵戰役。
（僅為作者就公開資訊之分析評論，不代表任何組織或團體立場）
