潮流派&機能派都愛：PUMA、HOKA、ASICS話題鞋款一次看！從街頭、通勤、戶外，連打網球都能穿
這一季的話題鞋款，直接把「潮流感、機能性、日常實穿」全部打包，不管你是走街頭、通勤派，還是偶爾想帥一把運動風，都很容易被燒到。以下這三雙近期討論度最高、看了會忍不住想立刻結帳的話題鞋款，立刻筆記！
話題鞋款推薦：PUMA Fade NITRO™ 、潮流外型＋專業科技一次到位
PUMA 這次找來 R&B 女神 Karencici 演繹 FADE NITRO™，真的選對人。這雙鞋一看就不是乖乖牌，復古跑鞋輪廓加上金屬感細節，滿滿 Y2K 氛圍，走在路上很難不被注意。
以復古跑鞋為靈感推出兩款配色：#幻影銀 帶點未來感，#幻影黑 則是酷帥耐看，怎麼搭都不會出錯。但別以為它只是好看而已，內在可是很有料，搭載PUMA 招牌的 NITRO™ 氮氣中底科技，腳感輕、彈又穩，走一整天也不會覺得累。不僅具備時尚風格，更讓步伐穩定輕盈，Karencici 態度詮釋潮流設計 x 科技機能～
話題鞋款推薦：HOKA Transport 2 、一雙走遍城市與戶外的萬用鞋
如果是那種每天行程很多、懶得換鞋的人，HOKA Transport 2 會讓你一試成主顧。以「都會風格 × 戶外機能」為定位，外型乾淨俐落，黑白配色不挑穿搭，通勤、逛街、輕戶外都能直接上。快速綁帶設計超加分，出門不用想太多，套上就走；想走個性路線，傳統鞋帶也幫你保留好。
穿起來的感受也很HOKA（舒適代名詞），加厚EVA 中底、柔軟回彈鞋墊，長時間走路腳真的比較不會抗議。再加上防潑水鞋面、360 度反光細節，晚上走在城市裡也很安心。更貼心的是它還加入永續概念，使用再生與植物來源材質，時髦之餘也替地球加分。
話題鞋款推薦：ASICS SOLUTION SPEED FF 4、速度感滿滿的狠角色
ASICS 推出全新改代網球鞋款 SOLUTION SPEED FF 4，攜手頂尖網球運動員 Belinda Bencic 共同改良測試，整雙鞋就是為了速度與敏捷而設計。
中底的 SPEEDTRUSS 抗扭結構讓推進感更明顯，FLYTEFOAM 中底則兼顧輕量與回彈，快速移動時腳感依然穩定。大底抓地力很有感，場上變向完全不拖泥帶水。就算你不是專業球員，這雙也很適合喜歡運動風穿搭、追求俐落線條的人，整體造型乾淨又有力量感。
PUMA 是潮流派首選、HOKA 是生活萬用王，而 ASICS 則是速度系代表，不管你是哪一派，這三雙都很容易讓你一試愛上。
